Новости

В Дагестане за махинации задержан глава комитета по лесному хозяйству 13:58
"Чернобыль" стал самым рейтинговым сериалом в истории телевидения 13:52
Сергей Шнуров спел в "нулевой" день ПМЭФ 13:52
Врачи назвали пять напитков, про которые стоит забыть навсегда 13:51
В Кремле объяснили отставку Сергея Морозова 13:50
Ближайшие выходные станут самым жарким с начала года 13:50
Под полом церкви найден таинственный 1000-летний саркофаг 13:45
В Кузбассе мать троих детей осудили за их гибель при пожаре 13:40
Кубанские врачи удалили мужчине опухоль на шее через рот 13:38
В Югре в квартире замглавы города нашли бордель 13:34
Главы правительств России и Китая встретятся в сентябре в Петербурге 13:33
Психолог объяснила, как заинтересовать ребенка чтением 13:32
Арабский портовый оператор примет участие в развитии СевМорПути 13:27
Путин не будет проводить отдельную встречу с вице-президентом Венесуэлы на ПМЭФ 13:22
В Екатеринбурге начал работу Уральский культурный форум 13:20
Бойцы Западного военного округа получили квадрокоптеры 13:19
На Украине сделали возможным импичмент президента 13:03
Жатайская судоверфь обеспечит судами Северный морской путь 13:02
Делегация Беларуси участвует в работе ПМЭФ 13:00
Главбуха посольства РФ в Израиле обвинили в хищении 49 млн рублей 13:00
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов 12:55
На границе Крыма поймали украинца с 35 кг косметики "для друзей" 12:50
Центр Петербурга с пригородами свяжут скоростные электрички 12:48
Кудрин высказался за независимость Росстата 12:44
Адвокат рассказал о завещании Бари Алибасова 12:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему Пушкин по-прежнему говорит с нами как современник
Почему Пушкин по-прежнему говорит с нами как современник
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
06.06.2019 13:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане за махинации задержан глава комитета по лесному хозяйству

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

В Дагестане задержаны глава комитета по лесному хозяйству Алибег Гаджиев, его заместители и несколько сотрудников ведомства, сообщает ТАСС. Все они подозреваются в незаконном выделении в собственность земельных участков, расположенных в природоохранной зоне.

Задержанию чиновников предшествовала выемка документов, которую вчера провели сотрудники спецслужб.

По информации "РГ", официальное обвинение им пока не предъявлено, они задержаны на 48 часов.

Фото: irkobl.ru
В Москве задержан министр лесного комплекса Иркутской области

Ранее в Дагестане в рамках расследования уголовного дела о масштабных махинациях с земельными участками, суд по ходатайству следствия наложил арест на 329 объектов недвижимого имущества на общую сумму более 20 миллиардов рублей.

Как выяснило следствие, бывший руководитель республиканского управления Росреестра Сафиюла Магомедов, другие чиновники ведомства, бывшие работники мэрии Махачкалы, в 2000 году создали преступное сообщество, которое переоформляло земельные участки, находящиеся в федеральной и муниципальной собственности, на подставных лиц.

Несколько чиновников в рамках расследования уголовного дела были задержаны, подавшийся в бега экс-руководитель управления Росреестра объявлен в федеральный розыск.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ПМЭФ 2019
Специальный проект
ПМЭФ 2019
В Москве задержан министр лесного комплекса Иркутской области
Кучма предложил снять экономическую блокаду Донбасса
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Представитель Бари Алибасова опроверг сообщения об операции