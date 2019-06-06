В Дагестане за махинации задержан глава комитета по лесному хозяйству

В Дагестане задержаны глава комитета по лесному хозяйству Алибег Гаджиев, его заместители и несколько сотрудников ведомства, сообщает ТАСС. Все они подозреваются в незаконном выделении в собственность земельных участков, расположенных в природоохранной зоне.

Задержанию чиновников предшествовала выемка документов, которую вчера провели сотрудники спецслужб.

По информации "РГ", официальное обвинение им пока не предъявлено, они задержаны на 48 часов.

Ранее в Дагестане в рамках расследования уголовного дела о масштабных махинациях с земельными участками, суд по ходатайству следствия наложил арест на 329 объектов недвижимого имущества на общую сумму более 20 миллиардов рублей.

Как выяснило следствие, бывший руководитель республиканского управления Росреестра Сафиюла Магомедов, другие чиновники ведомства, бывшие работники мэрии Махачкалы, в 2000 году создали преступное сообщество, которое переоформляло земельные участки, находящиеся в федеральной и муниципальной собственности, на подставных лиц.

Несколько чиновников в рамках расследования уголовного дела были задержаны, подавшийся в бега экс-руководитель управления Росреестра объявлен в федеральный розыск.