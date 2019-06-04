В Дагестане арестованы объекты недвижимости на 20 млрд рублей

В рамках расследования громкого уголовного дела о масштабных махинациях с земельными участками в Дагестане суд по ходатайству следствия наложил арест на 329 объектов недвижимого имущества на общую сумму более 20 миллиардов рублей, принадлежащих подозреваемым в преступлениях с землей. Об этом сообщает региональное управление СК России.

Обвиняемыми по делу проходят бывший руководитель республиканского управления Росреестра Сафиюла Магомедов и другие чиновники ведомства, а кроме того, депутат Народного собрания Дагестана Фикрет Раджабов и несколько сотрудников регионального филиала Кадастровой палаты.

В зависимости от действий каждого из них, они подозреваются в создании преступного сообщества и участии в нем, в том числе с использованием своего служебного положения. Следствие считает, что в 2000 году эти госслужащие создали преступное сообщество, которое проводило незаконные действия с земельными участками, находящимися в муниципальной и федеральной собственности, чтобы нажиться на них.

Расследование уголовного дела продолжается.