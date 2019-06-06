Козак оценил ущерб репутации России из-за загрязнения "Дружбы"

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил на полях Петербургского экономического форума, что инцидент с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба" не нанес серьезного ущерба репутации России как поставщика нефти на мировые рынки.

"Это техническая проблема, от которой в нефтетранспортной системе никто не застрахован", - подчеркнул заместитель председателя правительства России. По его словам, он обсуждал ситуацию с потребителями российской нефти, принимающими участие в ПМЭФ.

"Они с пониманием относятся, в принципе все потребители ждут, чтобы мы скорее решили эту проблему, изъяли загрязненную нефть из трубы", - заявил Козак. И добавил, что ему неизвестно о случаях, чтобы кто-то отказался от заключения контрактов на поставку российской нефти из-за ситуации с "Дружбой".

"Эту ситуацию мы урегулируем. Понятно, что в конечном итоге несет ответственность "Транснефть", но они очень адекватно и с большим пониманием относятся ко всем претензиям", - сказал вице-премьер, комментируя заявление главы "Роснефти" Игоря Сечина. Он ранее заявил, что ситуация с загрязнением трубопровода "Дружба" оказала негативное влияние на предприятия компании и в целом нефтяную промышленность России.