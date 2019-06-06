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Экономика
06.06.2019 15:39
Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Новые атомоходы пообещали вывести на Севморпуть в 2020 году

Новые атомные ледоколы проекта 22220, которые сегодня строятся в Санкт-Петербурге, могут выйти на трассу Северного морского пути менее чем через год. Об этом заявил руководитель Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, выступая сегодня на Петербургском международном экономическом форуме.

Фото: Пресс-служба Севмаш/РИА Новости
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- Мы рассчитываем, что атомные ледоколы мощностью 60 мегаватт начнут работать в акватории Северного морского пути уже в начале 2020 года, - отметил он.

Напомним, третий ледокол "Урал" данного проекта был торжественно спущен на воду в конце мая. Кроме этого судна, продолжается строительство ледоколов того же проекта "Арктика" и "Сибирь". Они станут самыми мощными гражданскими атомоходами в мире.

Предполагается, что атомные ледоколы проекта 22220 обеспечат круглогодичную навигацию на Северном морскому пути и позволят увеличить грузопотоки по самой северной морской трассе России.

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