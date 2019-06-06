Владимир Путин прибыл в Петербург для участия в ПМЭФ

Президент России Владимир Путин сегодня работает в Санкт-Петербурге.

Глава государства прибыл в "северную столицу" для участия в международном экономическом форуме.

Начнется визит со встречи с руководителями мировых информационных агентств, организованной ТАСС. Помимо России, в ней примут участие представители десяти зарубежных агентств из девяти стран - Великобритании, Германии, Ирана, Испании, Италии, Китая, США, Франции, Японии. Беседа пройдет в формате "вопрос-ответ".

Далее в графике главы государства - ряд двусторонних встреч: с президентом Болгарии Руменом Радевым, премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини и премьером Армении Николом Пашиняном.

Вторая половина дня - российско-китайская. Владимир Путин продолжит общение с председателем КНР. Си Цзиньпин получит диплом почетного доктора СПбГУ. А затем лидеры поговорят за неформальным обедом в присутствии одного лишь переводчика.

Завтра глава государства вместе с китайским председателем и другими зарубежными коллегами, а также генсеком ООН примет участие в пленарном заседании ПМЭФ.