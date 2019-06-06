В Элисте уволили полицейских, подозреваемых в убийстве женщины

Трех участковых уполномоченных из Элисты, подозреваемых в убийстве пожилой женщины, уволили из МВД. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Калмыкия.

Напомним, по версии следствия, 30 мая между женщиной и одним из участковых уполномоченных УМВД России по Элисте произошел конфликт, во время которого полицейский задушил потерпевшую. А чтобы скрыть произошедшее он решил поскорее избавиться от тела, призвав на помощь двух коллег. Подозреваемые вывезли тело женщины на территорию Кетченеровского района и бросили его в бетонированной трубе.

По факту исчезновения женщины было возбуждено уголовное дело, и сотрудники следственного комитета обратились к жителям Калмыкии с просьбой помочь в ее поисках. Позже тело было найдено, а двое полицейских, подозреваемых в убийстве женщины, задержаны. Третий объявлен в розыск.

Между тем, по итогам служебной проверки задержанные сотрудники полиции уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, также из органов внутренних дел были уволены ряд начальников, связанных с деятельностью участков в Элисте и по республике в целом. Еще несколько сотрудников привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Также стало известно, что буквально спустя сутки после исчезновения женщины, преждевременно скончался ее супруг. При этом в пресс-службе ГУ МВД по Республике Калмыкия, говорят, что его смерть не носила насильственного характера и никак не связана с произошедшей трагедией.