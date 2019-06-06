В Крыму суд приговорил украинца к 10,5 годам колонии за шпионаж

Верховный суд Республики Крым сегодня признал гражданина Украины Константина Давыденко виновным в шпионаже (статья 276 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.

Давыденко задержали в Симферополе в феврале 2018 года. Следствие установило, что он был завербован Службой безопасности Украины и выполнял разведывательные задачи на территории Республики Крым.

- Давыденко осуществлял сбор сведений о новейших образцах военной техники, электроники, средств связи третьего поколения и приборов ночного видения с целью передачи в украинскую спецслужбу, - рассказали в ФСБ. - Утечка этих данных могла нанести ущерб безопасности Российской Федерации.

На суде Константин Давыденко сознался в шпионаже и раскаялся в содеянном.

Верховный суд Крыма приговорил его к лишению свободы на 10 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.