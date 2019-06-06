Археологи Научного центра изучения Арктики отправляются в экспедицию, чтобы исследовать кенотафы - имитацию захоронения человека пропавшего без вести или утонувшего.

Первое "фантомное" захоронение ученые вскрыли во время раскопок в прошлом году на могильнике ХIХ века Нюрымпосллор в Приуральском районе. В могиле не было тела, но весь инвентарь, используемый в погребальном обряде, находился на своих местах: перевернутый котел, железные черпаки, топоры, нож и другие предметы.

Ученые предполагают, что рядом могут находиться и другие кенотафы. Археологи связывают Нюрымпосллор с известным некрополем эпохи Средневековья - Зеленым Яром. Могильник XIX века расположен на берегу протоки Горный Полуй между Салехардом и Зеленым Яром на одинаковом удалении от них. В экспедиции на Нюрымпосллор с археологами будут работать антропологи, экологи, почвоведы и другие специалисты. К ним планируют присоединиться коллеги из Сеульского национального университета, которые исследовали мумифицированные останки людей из могильника Зеленый Яр.

- Во время экспедиции сезон мы хотим выяснить: могильник Нюрымпосллор весь является кенотафом или же в прошлом году мы столкнулись с единичным случаем, - отмечает руководитель экспедиции, научный сотрудник сектора археологии Научного центра изучения Арктики Александр Гусев. - Если в других захоронениях обнаружим останки людей, то сможем проследить взаимосвязь с Зеленым Яром и с современностью.

Судя по предметам, обнаруженным в первой могиле, это может быть имитационное захоронение рыбака, не вернувшегося с промысла.

Справка "РГ"

Кенотаф - надгробный памятник в месте, которое не содержит останков покойного, это своего рода символическая могила. Кенотаф может быть установлен, если тело погибшего было утрачено или уничтожено, например, при землетрясении, в войне или в пожаре. Если место гибели неизвестно, если тело было кремировано, а пепел развеян. Кенотаф ставят также на месте бывшего погребения, откуда останки перевезены в другое место. В европейской традиции кенотафом часто называется памятное сооружение, расположенное не над могилой с останками покойного, а на месте его гибели, даже если могила существует.