Российский авторынок поплыл от майской жары

Ассоциация европейского бизнеса опубликовала отчет о продажах новых легковых и легких коммерческих автомобилях по итогам прошлого месяца. В АЕБ заявили, что в мае авторынок оказался самым слабым за последние два года.

В мае было продано 137 624 автомобиля, что на 6,7% меньше, чем в прошлом году в этом же месяце. С января по май 2019-го в России реализовано 677 570 машин - этот результат на 2,2% слабее АППГ.

По мнению Йорга Шрайбера, председателя комитета автопроизводителей АЕБ, главной причиной такой ситуации являются макроэкономические факторы, например, повышение НДС. Также Шрайбер не исключает, что влияние оказала жаркая погода, заставившая россиян меньше времени проводить в городе. Добавим от себя, что продолжительные майские каникулы в этом году тоже отрицательно сказались на покупательской активности в автомобильном секторе.

На фоне падения продаж практически у всех автопроизводителей, очевидно, хорошо себя чувствуют несколько марок: Geely (+242%), Haval (+149%), smart (+79%), Datsun (+82%), DFM (+71%), а также Porsche (+12%).