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Рубрика: Легковые авто

Российский авторынок поплыл от майской жары

Текст: Евгений Костин
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Ассоциация европейского бизнеса опубликовала отчет о продажах новых легковых и легких коммерческих автомобилях по итогам прошлого месяца. В АЕБ заявили, что в мае авторынок оказался самым слабым за последние два года.

В мае было продано 137 624 автомобиля, что на 6,7% меньше, чем в прошлом году в этом же месяце. С января по май 2019-го в России реализовано 677 570 машин - этот результат на 2,2% слабее АППГ.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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По мнению Йорга Шрайбера, председателя комитета автопроизводителей АЕБ, главной причиной такой ситуации являются макроэкономические факторы, например, повышение НДС. Также Шрайбер не исключает, что влияние оказала жаркая погода, заставившая россиян меньше времени проводить в городе. Добавим от себя, что продолжительные майские каникулы в этом году тоже отрицательно сказались на покупательской активности в автомобильном секторе.

На фоне падения продаж практически у всех автопроизводителей, очевидно, хорошо себя чувствуют несколько марок: Geely (+242%), Haval (+149%), smart (+79%), Datsun (+82%), DFM (+71%), а также Porsche (+12%).

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#автомобили