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06.06.2019 13:45
Рубрика: Общество

Под полом церкви найден таинственный 1000-летний саркофаг

Текст: Денис Передельский
Фото: Andreas Arnold/AFP/Getty Images Фото: Andreas Arnold/AFP/Getty Images
Фото: Andreas Arnold/AFP/Getty Images

Международная группа исследователей вскрыла 1000-летний саркофаг, найденный под полом церкви Святого Иоанна в немецком городе Майнце. Об открытии сообщает The History Blog. Для того, чтобы поднять саркофаг и вскрыть его, потребовалось несколько месяцев. В исследовательскую команду вошло 14 человек разных специальностей - антропологи, археологи, радиологи, инженеры и другие.

Операцию по вскрытию запечатанного саркофага, масса которого составляет около 700 кг, провели очень быстро, чтобы не повредить содержимое. Его подняли при помощи шкивов. Впрочем, останков внутри исследователи почти не нашли - только несколько фрагментов истлевших костей.

Изначально предполагалось, что саркофаг принадлежит архиепископу Эрканбальду, епископу Майнца с 1011 года по 1021 годы. Но достоверно подтвердить это пока не удалось. Тело покойного было посыпано негашеной известью, чтобы ускорить процесс разложения.

Фото: iStock
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Уловка сработала, в саркофаге не осталось даже зубов. Поэтому услуги радиологов, которые должны были сделать рентгеновские снимки костей, не понадобились.

Однако ученым удалось обнаружить остатки ткани, в том числе от роскошного головного убора и обуви. Ткань была покрыта позолотой. Кроме того, саркофаг был помещен под полом центрального нефа церкви, а покойного уложили головой к алтарю.

Это указывает на то, что он был высокопоставленным священнослужителем и говорит в пользу гипотезы об архиепископе Эрканбальде.

К слову, церковь Святого Иоанна является старейшей сохранившейся церковью в Майнце. Считается, что это была первая соборная церковь в городе, то есть служила резиденцией архиепископа.

Саркофаг хранит еще много тайн. В ближайшие дни его сканируют и исследуют при помощи металлодетектора. Исследователи надеются найти перстень архиепископа. Кроме того, образцы ткани и кости будут отправлены на анализ ДНК и радиоуглеродное датирование.

Кстати

Сам саркофаг представляет огромный интерес. Ученые нашли свидетельства того, что он использовался дважды. Причем перед вторым погребением саркофаг был увеличен, а его внешний вид был изменен.

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