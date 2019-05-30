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30.05.2019 18:16
Рубрика: Культура

В "магическом" городе раскопали 7600-летнюю могилу матери с ребенком

Текст: Денис Передельский
Фото: Bulgarian Academy of Sciences Фото: Bulgarian Academy of Sciences
Фото: Bulgarian Academy of Sciences

Команда археологов во главе с профессором Василем Николовым, вице-президентом Болгарской академии наук, при раскопках в Слатинском неолитическом поселении обнаружила захоронение матери и ребенка возрастом около 7600 лет.

Как сообщает Archaeology in Bulgaria, находка была сделана в городе Софии, столице Болгарии, на участке, где был расположен "магический" город неолита. Ранее исследователи обнаружили доисторический дом.

Фото: BGNES
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Рядом с ним и были найдены человеческие останки. Анализ показал, что они принадлежали женщине и маленькому ребенку. Возраст захоронения составляет около 7600 лет.

"Это крайне редкая находка, - говорит профессор Николов. - Скелет, вероятнее всего, принадлежит матери, рядом с которой находится ее ребенок. Они были похоронены возле дома, стоявшего на окраине неолитического поселения".

Как и было принято в эпоху неолита, умерших похоронили в позе эмбриона. Доисторическое поселение Слатина существовало около 500 лет - с конца седьмого тысячелетия до н.э., когда сюда прибыли первые поселенцы, до середины шестого тысячелетия до н.э.

Оно было окружено концентрическими кругами, которые выполняли "оборонительные и магические функции". Внутри них совершались жертвоприношения.

Многие из доисторических домов, обнаруженных в Слатинском поселении, были массивными и одними из крупнейших в Европе того времени.

Например, один из найденных тут домов занимал площадь около 300 квадратных метров. Также были найдены дома площадью 147 и 117 квадратных метров.

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