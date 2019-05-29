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29.05.2019 18:18
Рубрика: Культура

Раскрыт секрет 1000-летнего мавзолея славянского князя

Текст: Денис Передельский
Фото: W. Filipowiak / Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences Фото: W. Filipowiak / Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences
Фото: W. Filipowiak / Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Профессор Анджей Буко из Института археологии и этнологии Польской академии наук в Варшаве обнародовал исследование, доказывающее, что мавзолей X века в Бодзи был построен вокруг одиночной могилы знаменитого славянского князя Мешко I.

Краткий отчет об исследовании опубликован на сайте Science in Poland. Древний некрополь был обнаружен в 2007 году во время археологических раскопок, предшествовавших строительству автомагистрали. Он расположен в городе Бодзи Куявско-Поморского воеводства.

Фото: Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali
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Некрополь содержит несколько десятков захоронений конца X и первой половины XI века. Все погребенные относились к элите общества. До сих пор считалось, что это было коллективное элитное кладбище.

Однако профессор Анджей Буко предложил новую версию происхождения некрополя. По его мнению, изначально это было не кладбище, а одиночная могила, вернее, мавзолей Мешко I.

Это был польский князь - первый исторически установленный князь славянских племен, живших на берегах Вислы. Кстати, большую часть своей жизни он провел в Скандинавии.

"Самая старая и самая большая могила в некрополе была расположена на вершине холма, - говорит Анджей Буко. - Позже было добавлено несколько десятков могил, их буквально встроили в мавзолей".

Изначально мавзолей был построен в виде большой погребальной камеры диаметром около трех метров. Этот курган был увенчан каменной стелой, а сама могила была огорожена прямоугольным частоколом. Вход в гробницу располагался в западной стене.

Внутри мавзолея ученые нашли останки мужчины, умершего в возрасте 35-45 лет. Он покоился в деревянном гробу. По словам профессора Буко, покойный получил множество ритуальных подношений для своего последнего пути.

Так, сохранились фрагменты одежды из льняной ткани, фрагмент военного пояса, нож в кожаных ножнах и монеты, отчеканенные в Саксонии и Чехии.

"Некоторые реликвии, обнаруженные в могилах, типичны для современных скандинавских культур, - говорит профессор Буко. - Форма гробницы и планировка всего некрополя похожа на захоронения X века, найденные в Дании".

Анализ изотопов стронция, содержащихся в зубах умершего, показал, что родился этот человек на севере Польши. Однако он был похоронен в соответствии с чужеземными ритуалами. Кроме того, в нескольких могилах были найдены останки людей, вероятно, скандинавского происхождения.

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