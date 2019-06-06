Тенора России выступили в Вене

После прошедшего в Москве конкурса теноров "Хосе Каррерас Гран-при" фонд Елены Образцовой продолжает сотрудничество с великим каталонцем. В присутствии самого Каррераса и генерального директора фонда Натальи Игнатенко лауреаты дали концерт в зале имени Брамса Венской филармонии.

Певцам аккомпанировал Лоренцо Бавай, один из самых знаменитых концертмейстеров, профессор Академии Россини в Пезаро и постоянный партнер Каррераса.

Все четверо участников концерта продемонстрировали и красоту голосов, и зрелое мастерство, представ яркими индивидуальностями. Михаил Пирогов - уже признанный первый тенор театров Улан-Удэ и Красноярска. Евгений Либерман не один год поет в Театре имени Станиславского. Шота Чибиров после конкурса дебютировал в "Геликоне", а Андрей Данилов стал солистом берлинской Staatsoper.

Фонд Елены Образцовой начинает успешно осваивать зарубежные площадки. В ноябре лауреаты конкурса Елены Образцовой снова выступят в Вене с Большим симфоническим оркестром имени Чайковского под управлением Владимира Федосеева.