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06.06.2019 03:15
Рубрика: Экономика

Торговым сетям запретили возвращать продукты поставщикам

Текст: Евгений Гайва
С 6 июня торговым сетям запрещено возвращать непроданные продукты поставщикам. Потребители перемен не заметят. Но на рынке они произойдут, считают эксперты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На цены это не повлияет, на ассортимент товара тоже, прогнозирует исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

Фото: Photoxpress.
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"В целом все готовы, и никаких рисков не предвидится", - заверил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков. Есть ряд компаний, которые пересмотрели объемы закупаемой продукции в сторону уменьшения, чтобы снизить риски, но это не приведет к дефициту товаров, добавил он.

Торговым сетям запретили возвращать непроданные товары со сроком годности до 30 дней - молочные, мясные продукты, фрукты, овощи и прочую снедь. Изменения в закон о развитии сельского хозяйства и закон об основах госрегулирования торговой деятельности вступили в силу 9 декабря 2018 года.

Но с того времени действовал переходный период. За 180 дней ретейлеры должны были поменять договоры с поставщиками. Причем включать условие замены товаров с истекающим сроком годности на более свежие или возможность возмещения стоимости непроданных товаров также запретили.

"Принимали новые правила в бурных дискуссиях. Весь сыр-бор начался из-за поставщиков хлеба, которые жаловались, что им возвращают непроданную продукцию", - рассказывает "РГ" председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

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"Виноваты в том, что хлеб не удалось продать не производители и даже, наверное, не торговые сети. Хлеб должен быть свежим. А когда он попадает на полку спустя сутки, покупатели отказываются от покупки. Недостатки имеет сама система производства и реализации продукции. Важна правильная организация логистики поставщиками. Но и они могли бы быстрее реализовывать продукцию, если бы могли организовать альтернативные каналы продаж", - говорит Шапкин.

Первоначально авторы инициативы призывали запретить возврат всей непроданной еды.

Они объясняли это необходимостью ограничить действия торговых сетей, которые навязывают производителям и поставщикам невыгодные условия. Сети отстаивали возможность возвращать непроданные продукты, ссылаясь на необходимость обновлять ассортимент, чтобы покупатель получал свежие продукты. Так и появился компромиссный вариант с возвратом только скоропортящихся товаров.

В итоге, ретейлеры найдут способ разрешить ситуацию с выгодой для себя, считает Шапкин. "Наверняка есть устные договоренности между сетями и поставщиками о том, если последние не будут забирать непроданный товар, сети его станут браковать и возвращать уже как некачественную продукцию", - говорит он.

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Новые правила могут подтолкнуть рынок к переменам. Сейчас происходит деградация потребительского спроса, и борьба за покупателей обостряется, считает Шапкин. Поэтому система торговли пойдет по пути концентрации. Многие торговые сети уже сами занимаются импортом, а дальше они станут торгово-производственными холдингами, которые будут включать производство собственных марок. То есть некоторым производителям придется отдать часть своей собственности торговым сетям и превратиться в их структурные подразделения. Развитие собственных торговых марок торговыми сетями возможно, но подталкивать их к этому будет не запрет на возврат продуктов, а скорее попытка получить гарантии поставок, считает Беляков.

Есть компании, которые развивают собственное производство. Но чаще собственные торговые марки (СТМ) существуют как форма взаимодействия ретейлеров с поставщиками.

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В этом случае товары производятся на мощностях производителя, но ретейлеры договариваются с ним о брендировании продукции.

Вот такое сотрудничество комфортно и для производителя, который получает поддержку в виде маркетингового продвижения, и для сетей, которые имеют гарантированные и планируемые объемы поставок, говорит Беляков. Но это отдельный вид бизнеса. На развитие СТМ скорее повлияет фактор неуверенности в наличии поставщиков и в качестве их продукции, которую можно было бы реализовать по приемлемой для торговой сети цене, считает руководитель АКОРТ.

А вот некоторый рост неуверенности возможен, считают эксперты. Сейчас поставщики будут присматриваться к торговым сетям, а ретейлеры - к поставщикам. Сети будут крайне заинтересованы в скорейшем устранении возникших недочетов, ведь высокую конкуренцию между торговыми операторами никто не отменял и отток покупателей по причине отсутствия товара на полке никому не выгоден, говорит Востриков.

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