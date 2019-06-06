Торговым сетям запретили возвращать продукты поставщикам

С 6 июня торговым сетям запрещено возвращать непроданные продукты поставщикам. Потребители перемен не заметят. Но на рынке они произойдут, считают эксперты.

На цены это не повлияет, на ассортимент товара тоже, прогнозирует исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

"В целом все готовы, и никаких рисков не предвидится", - заверил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков. Есть ряд компаний, которые пересмотрели объемы закупаемой продукции в сторону уменьшения, чтобы снизить риски, но это не приведет к дефициту товаров, добавил он.

Торговым сетям запретили возвращать непроданные товары со сроком годности до 30 дней - молочные, мясные продукты, фрукты, овощи и прочую снедь. Изменения в закон о развитии сельского хозяйства и закон об основах госрегулирования торговой деятельности вступили в силу 9 декабря 2018 года.

Но с того времени действовал переходный период. За 180 дней ретейлеры должны были поменять договоры с поставщиками. Причем включать условие замены товаров с истекающим сроком годности на более свежие или возможность возмещения стоимости непроданных товаров также запретили.

"Принимали новые правила в бурных дискуссиях. Весь сыр-бор начался из-за поставщиков хлеба, которые жаловались, что им возвращают непроданную продукцию", - рассказывает "РГ" председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

"Виноваты в том, что хлеб не удалось продать не производители и даже, наверное, не торговые сети. Хлеб должен быть свежим. А когда он попадает на полку спустя сутки, покупатели отказываются от покупки. Недостатки имеет сама система производства и реализации продукции. Важна правильная организация логистики поставщиками. Но и они могли бы быстрее реализовывать продукцию, если бы могли организовать альтернативные каналы продаж", - говорит Шапкин.

Первоначально авторы инициативы призывали запретить возврат всей непроданной еды.

Они объясняли это необходимостью ограничить действия торговых сетей, которые навязывают производителям и поставщикам невыгодные условия. Сети отстаивали возможность возвращать непроданные продукты, ссылаясь на необходимость обновлять ассортимент, чтобы покупатель получал свежие продукты. Так и появился компромиссный вариант с возвратом только скоропортящихся товаров.

В итоге, ретейлеры найдут способ разрешить ситуацию с выгодой для себя, считает Шапкин. "Наверняка есть устные договоренности между сетями и поставщиками о том, если последние не будут забирать непроданный товар, сети его станут браковать и возвращать уже как некачественную продукцию", - говорит он.

Новые правила могут подтолкнуть рынок к переменам. Сейчас происходит деградация потребительского спроса, и борьба за покупателей обостряется, считает Шапкин. Поэтому система торговли пойдет по пути концентрации. Многие торговые сети уже сами занимаются импортом, а дальше они станут торгово-производственными холдингами, которые будут включать производство собственных марок. То есть некоторым производителям придется отдать часть своей собственности торговым сетям и превратиться в их структурные подразделения. Развитие собственных торговых марок торговыми сетями возможно, но подталкивать их к этому будет не запрет на возврат продуктов, а скорее попытка получить гарантии поставок, считает Беляков.

Есть компании, которые развивают собственное производство. Но чаще собственные торговые марки (СТМ) существуют как форма взаимодействия ретейлеров с поставщиками.

В этом случае товары производятся на мощностях производителя, но ретейлеры договариваются с ним о брендировании продукции.

Вот такое сотрудничество комфортно и для производителя, который получает поддержку в виде маркетингового продвижения, и для сетей, которые имеют гарантированные и планируемые объемы поставок, говорит Беляков. Но это отдельный вид бизнеса. На развитие СТМ скорее повлияет фактор неуверенности в наличии поставщиков и в качестве их продукции, которую можно было бы реализовать по приемлемой для торговой сети цене, считает руководитель АКОРТ.

А вот некоторый рост неуверенности возможен, считают эксперты. Сейчас поставщики будут присматриваться к торговым сетям, а ретейлеры - к поставщикам. Сети будут крайне заинтересованы в скорейшем устранении возникших недочетов, ведь высокую конкуренцию между торговыми операторами никто не отменял и отток покупателей по причине отсутствия товара на полке никому не выгоден, говорит Востриков.