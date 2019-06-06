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06.06.2019 07:50
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые рассказали, как загар снижает риск появления 15 типов рака

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты из Американского общества клинической онкологии в Чикаго, заявили, что витамин D, который человек может получить как от солнечного света, так и с помощью пищевых добавок, уменьшает риск развития нескольких видов рака. 

- Теперь мы знаем, что нормальный уровень витамина D снижает риск появления различных видов рака. Согласно последним подсчетам, речь идет о 15 типах онкологии, основными из которых являются рак толстой кишки, простаты, груди и кожи. Это парадокс, но полученный от солнца витамин D на самом деле помогает защититься от рака кожи на клеточном уровне, - пояснил доктор Пол Банвелл.

Фото: iStock
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Также исследователи выяснили, что недостаток витамина D может удвоить риск развития рака поджелудочной железы.

Специалисты рекомендуют использовать солнцезащитный крем в теплое время года. Между тем утреннее и вечернее пребывание на солнце в течение 10-15 минут без специальной защиты повышает уровень ценного витамина D в организме.

- Как эксперт по раку кожи, я советую пациентам наносить солнцезащитный крем каждый день, но, например, в Австралии информация о необходимости защиты от солнца доводится до крайности, и в результате многим людям не хватает витамина D. Это может помочь объяснить растущий уровень дефицита витамина D во всем мире, - отметил Пол Банвелл.

Как пояснила диетолог Хелен Бонд, витамин D представляет собой жирорастворимый витамин, который накапливается и "хранится" в организме.

Фото: iStock
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- Солнце, безусловно, лучший источник витамина D, но вы также можете получить его из пищи и пищевых добавок, - отметила диетолог.

О том, кому и в каком количестве принимать добавки, помогут определить специалисты.

- Взрослые должны принимать витамин с октября и до конца марта. А с апреля и до конца сентября большинство людей должны получать весь необходимый витамин D от солнца, - пояснили специалисты.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак
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