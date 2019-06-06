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06.06.2019 12:35
Рубрика: В мире

В Северной Македонии стартовали военные учения НАТО

Текст: Александр Борисов (Скопье)
В Республике Северной Македонии (РСМ) под предводительством США 5 июня стартовали крупнейшие за всю историю балканского государства военные учения НАТО под названием "Решительный удар". В них принимают участие 2,7 тысячи военнослужащих из США, РСМ, Черногории, Литвы, Болгарии и Албании.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг (справа) и премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев (слева) в Скопье.) Фото: AP/Boris Grdanoski Генсек НАТО Йенс Столтенберг (справа) и премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев (слева) в Скопье.) Фото: AP/Boris Grdanoski
Генсек НАТО Йенс Столтенберг (справа) и премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев (слева) в Скопье.) Фото: AP/Boris Grdanoski

По словам македонского министра обороны Радмилы Шекеринской, такого рода мероприятие свидетельствует о высоком уровне доверия к армии РСМ со стороны Североатлантического альянса. "Тот факт, что мы впервые имеем комплексные учения, которые объединяют многие армии, проходящие на земле и в воздухе, демонстрирует, как быстро меняется ситуация и насколько наша страна уже функционирует де-факто как член альянса", - сказала Шекеринская.

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Полигон Криволак, на котором будут проходить до 9 июля учения, в перспективе может быть трансформирован в очередную военную базу США. Это станет очередным шагом по закреплению позиций НАТО в регионе, подтверждением чего является информация о передаче Черногории 3D-радара, а также о строительстве авиабазы в албанском городе Кучова. Эксперты подчеркивают, что Вашингтон не скрывает своих планов по втягиванию всех государств Балкан в НАТО и вытеснению России из региона.

Именно об этом говорил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя обострение ситуации в непризнанной республике Косово. "Мы сейчас видим, как Сербию пытаются заставить смириться с тем, что решение по независимости Косова должно быть оформлено, и тем самым будет открываться путь в НАТО и для новых территорий", - заявил министр, добавив, что "провокации выгодно устраивать тем, кто хочет из Балкан создать санитарный кордон в отношении РФ".

Уже очевидно, что США и НАТО продолжат наращивать усилия по дальнейшему освоению Балкан, в том числе и Боснии и Герцеговины, требуя от политических лидеров сделать выбор: или с Москвой, или с Вашингтоном и Брюсселем. Так, в интервью "Российской газете" председательствующий в президиуме Боснии и Герцеговины Милорад Додик рассказал, что сейчас в стране идет тяжелая борьба, которую ведут определенные политические силы.

"Их конечной целью является втягивание Боснии и Герцеговины в НАТО, - отметил Додик. - С другой стороны мы, представители Республики Сербской, не хотим членства в Североатлантическом альянсе. Мы помним, что НАТО бомбило и нас, Республику Сербскую, а позднее и Сербию. Историческим фактом является то, что в ходе югославского конфликта хорваты и бошняки пользовались поддержкой натовцев".

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"Поэтому естественно они стремятся ускорить процесс евроатлантической интеграции Боснии. Они верят, что после этого получат еще большую политическую поддержку на Западе, поскольку НАТО - это не только военная, но и политическая организация. Для сербов из Боснии сам вопрос сближения с альянсом, бомбившим нас, является унижением. Кроме того, мы не хотим прохождения натовской границы с Сербией по реке Дрине. Мы не желаем лишаться из-за этого политической автономии, а также терять нашего друга - Россию", - заключил Додик.

Авторитетные балканисты Елена Пономарева и Александр Фролов в своей работе "Агрессия НАТО против Югославии: международно-правовые, военно-стратегические и геополитические последствия" приходят к выводу, что натовские бомбардировки Союзной Республики Югославии содействовали слому политической воли многих балканских лидеров, что заложило основу современной сервильности в отношении коллективного Запада, а их прямым геополитическим последствием является расширение НАТО в регионе и формирование в итоге НАТО-Югославии.

"Альянс есть важнейший инструмент американской внешней политики, используемый для решения не только геополитических, но и экономических задач, - считают ученые. - Полная натоизация Балкан позволит надолго закрыть вопрос российского, прежде всего, энергетического присутствия в регионе. НАТО как энергетический блокпост призван закрыть регион для энергоресурсов из России. В результате балканские правительства будут вынуждены, как поляки, покупать дорогой газ "made in USA".

А что же может противопоставить Россия?

Согласно позиции посла РФ в Тиране Александра Карпушина, озвученной дипломатом в интервью албанскому порталу Argumentum, Россия была, есть и будет на Балканах как честный, прагматичный партнер, реализующий свои интересы. По его словам, разнообразные выдумки Запада о негативном влиянии РФ в регионе не имеют под собой никакого разумного обоснования и порождены лишь высокомерием и страхом честной конкуренции.

Фото: AP Photo/Boris Grdanoski
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"Для очернения нашей страны используются любые доводы, вплоть до самых абсурдных, включая измышления о ее вмешательстве в электоральные процессы буквально во всех уголках планеты, - подчеркнул Карпушин. - Для чего это делается? Очевидно, некоторые глобальные игроки никак не примирятся со свершившимся фактом - формированием многополярного мира, в котором сосуществуют различные центры силы и нет единственной доминирующей державы, диктующей всем остальным свои правила".

"Главная ценность России - ее суверенитет, способность проводить независимую внешнюю политику. Мы уважаем интересы других центров силы и хотим, чтобы точно так же уважали и нас. Наша страна не собирается отрекаться от своих принципов и продолжит отстаивать нерушимость международного права и центральной роли ООН в урегулировании кризисных ситуаций в мире. Многим самостоятельность России не нравится, причем не нравится хронически, на протяжении десятилетий и даже веков. Однако это проблема не России, это проблема неизлечимых русофобов", - подытожил посол.

В мире Европа Македония Правительство МИД Расширение НАТО
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