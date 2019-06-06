Новости

"Чернобыль" стал самым рейтинговым сериалом в истории телевидения 13:52
Сергей Шнуров спел в "нулевой" день ПМЭФ 13:52
Врачи назвали пять напитков, про которые стоит забыть навсегда 13:51
В Кремле объяснили отставку Сергея Морозова 13:50
Ближайшие выходные станут самым жарким с начала года 13:50
Под полом церкви найден таинственный 1000-летний саркофаг 13:45
В Кузбассе мать троих детей осудили за их гибель при пожаре 13:40
Кубанские врачи удалили мужчине опухоль на шее через рот 13:38
В Югре в квартире замглавы города нашли бордель 13:34
Главы правительств России и Китая встретятся в сентябре в Петербурге 13:33
Психолог объяснила, как заинтересовать ребенка чтением 13:32
Арабский портовый оператор примет участие в развитии СевМорПути 13:27
Путин не будет проводить отдельную встречу с вице-президентом Венесуэлы на ПМЭФ 13:22
В Екатеринбурге начал работу Уральский культурный форум 13:20
Бойцы Западного военного округа получили квадрокоптеры 13:19
На Украине сделали возможным импичмент президента 13:03
Жатайская судоверфь обеспечит судами Северный морской путь 13:02
Делегация Беларуси участвует в работе ПМЭФ 13:00
Главбуха посольства РФ в Израиле обвинили в хищении 49 млн рублей 13:00
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов 12:55
На границе Крыма поймали украинца с 35 кг косметики "для друзей" 12:50
Центр Петербурга с пригородами свяжут скоростные электрички 12:48
Кудрин высказался за независимость Росстата 12:44
Адвокат рассказал о завещании Бари Алибасова 12:42
В Евпатории туриста на матрасе унесло в море 12:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему Пушкин по-прежнему говорит с нами как современник
Почему Пушкин по-прежнему говорит с нами как современник
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
06.06.2019 13:51
Рубрика: Общество

Врачи назвали пять напитков, про которые стоит забыть навсегда

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Далеко не все, что мы пьем, полезно или хотя бы безвредно. Специалисты назвали пять напитков, от которых стоит отказаться, пишет aif.ru.

Первым в списке стал пакетированный чай. Не так давно сотрудники Роскачества проанализировали 48 видов пакетированного и листового чая наиболее популярных торговых марок. В 11 разновидностях чая в пакетиках была обнаружена кишечная палочка, в некоторых - следы плесени.

Фото: iStock
Ученые определили достаточное число шагов в день для продления жизни

Вторым пунктом идут газированные напитки. Их главная проблема - большое содержание быстрых углеводов. В банке колы емкостью 0,33 литра может быть от 6,5 до 8 кусков сахара. Поэтому ВОЗ называет сладкую газировку одной из главных причин детского ожирения по всему миру. Гастроэнтеролог Ирина Пичугина пояснила, что регулярное употребление этих напитков чревато не только набором лишнего веса, но и сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, кожными, гинекологическими, урологическими и прочими сопутствующими заболеваниями.

Даже несладкая газировка - не лучший выбор для утоления жажды. Содержащийся углекислый газ раздражает слизистую желудка, стимулирует выработку кислоты, вздутие кишечного тракта и нарушает его моторику.

Стоит сократить употребление растворимого кофе. Он, вопреки расхожему мнению, не является более вредным, чем заварной: просто в нем содержится меньше полезных веществ из-за длительной промышленной обработки. Забудьте про растворимый кофе натощак: эта привычка может привести к гастриту, язве желудка и прочим неприятным заболеваниям. Перебор с кофеином опасен для сердечно-сосудистой системы.

Фото: iStock
Ученые выяснили, чем может грозить употребление белого мяса

А вот от кофе "3 в 1" лучше отказаться вовсе. Сахара в нем содержится слишком много: как правило, в списке ингредиентов он стоит на первом месте. Вместо молока в пакетик чаще всего добавляют заменители, в том числе - с пальмовым маслом. А процент содержания кофе таков, что бодрости такой напиток вряд ли принесет, только пустые калории.

Замыкают список соки из пакетов. Диетологи сравнивают их со сладкой газировкой: соки лучше только тем, что углекислого газа в них нет. Зато сахара - хоть отбавляй. Витамины, если они есть в составе, явно искусственные. Поэтому лучше съесть один апельсин, нежели выпить стакан "апельсинового" сока из пакета.

Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Приволжье Медицина и здоровое питание
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ПМЭФ 2019
Специальный проект
ПМЭФ 2019
В Москве задержан министр лесного комплекса Иркутской области
Кучма предложил снять экономическую блокаду Донбасса
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Представитель Бари Алибасова опроверг сообщения об операции