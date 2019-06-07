Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 мая 2019 г. N 13 г. Москва "О некоторых вопросах применения судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации, связанных с исполнением судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"

В целях обеспечения правильного и единообразного применения судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации и в связи с возникающими в судебной практике вопросами об исполнении судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать следующие разъяснения.

1. Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - БК РФ, Кодекс) установлен специальный правовой режим - иммунитет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в силу которого обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется только на основании судебного акта, за исключением случаев, указанных в пункте 1 статьи 239 Кодекса.

Правовая природа бюджета, являющегося финансовой основой функционирования государства и местного самоуправления, выражается в том, что бюджетные средства расходуются на государственные, муниципальные и общественные нужды в интересах всех граждан, проживающих на территории Российской Федерации. Установленное главой 241 БК РФ правовое регулирование препятствует возможности бесконтрольного обращения взыскания на средства бюджета и обеспечивает целевое расходование бюджетных средств.

При этом механизм принудительного исполнения, закрепленный Федеральным законом от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (далее - Закон об исполнительном производстве), не используется, кроме случаев, установленных Кодексом. При поступлении исполнительного документа, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, судебный пристав-исполнитель отказывает в возбуждении исполнительного производства на основании пункта 8 части 1 статьи 31 Закона об исполнительном производстве.

2. Отношения, связанные с исполнением судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, регулируются положениями главы 241 БК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 2421 БК РФ исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется путем предъявления исполнительных документов (исполнительного листа, судебного приказа) к исполнению в орган, исполняющий судебные акты в порядке, определенном главой 241 БК РФ (далее - орган, исполняющий судебные акты): финансовые органы (Министерство финансов Российской Федерации (далее - Минфин России), финансовый орган субъекта Российской Федерации, финансовый орган муниципального образования) и органы Федерального казначейства.

3. По общему правилу, исполнительный документ, предусматривающий обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направляется взыскателем или его представителем, наделенным необходимыми полномочиями, в орган, исполняющий судебные акты (пункт 2 статьи 2421 БК РФ).

Суд направляет исполнительный документ на исполнение в орган, исполняющий судебные акты, только по ходатайству взыскателя либо в случаях, прямо установленных законом, независимо от ходатайства взыскателя, например, по делам о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок (часть 31 статьи 353 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее - КАС РФ), абзац второй части 3 статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), абзац четвертый пункта 2 статьи 2421 БК РФ).

4. К направляемому на исполнение в орган, исполняющий судебные акты, взыскателем либо его представителем исполнительному документу (за исключением судебного приказа) помимо иных обязательных документов прилагается копия судебного акта, на основании которого он выдан (пункт 2 статьи 2421 БК РФ).

При применении данной нормы судам общей юрисдикции необходимо учитывать, что взыскателю выдается копия судебного акта на бумажном носителе, заверенная судом (часть 3 статьи 428 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), часть 10 статьи 353 КАС РФ).

Исходя из положений статьи 177 АПК РФ тексты судебных актов арбитражных судов, по общему правилу, размещаются на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в информационной системе "Картотека арбитражных дел" на сайте федеральных арбитражных судов (http://kad.arbitr.ru). Требование пункта 2 статьи 2421 БК РФ о представлении копии судебного акта следует считать соблюденным в случае приложения взыскателем копии судебного акта арбитражного суда, изготовленной посредством печати из информационной системы "Картотека арбитражных дел". Орган, исполняющий судебные акты, имеет возможность убедиться в достоверности представленной копии путем обращения к указанной информационной системе.

Представление заверенной судом копии судебного акта для арбитражных судов является обязательным в случае направления судом для исполнения по ходатайству взыскателя исполнительного листа, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (часть 31 статьи 319 АПК РФ).

5. Требования, предъявляемые к форме и содержанию исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, содержатся в нормах процессуальных кодексов, например, для исполнительных листов - в статье 320 АПК РФ, частях 31, 8 статьи 353 КАС РФ, а также в статье 13 Закона об исполнительном производстве; для судебных приказов - в статье 127 ГПК РФ, статье 2296 АПК РФ, статье 1236 КАС РФ.

В пункте 1 статьи 2421 БК РФ закреплено обязательное условие об указании в исполнительном документе сумм, подлежащих взысканию, в валюте Российской Федерации. В целях исполнения требований Кодекса судам необходимо указывать в резолютивной части судебного акта, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, подлежащие взысканию суммы в валюте Российской Федерации. Указание в исполнительном документе сумм, подлежащих взысканию, только в иностранной валюте может служить основанием для возврата исполнительного документа органом, исполняющим судебные акты, на основании пункта 3 статьи 2421 БК РФ.

Исполнительный лист вместе с копией соответствующего судебного акта может направляться судом на исполнение в орган, исполняющий судебные акты, в виде электронного документа, подписанного судьей усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (часть 3 статьи 428 ГПК РФ, часть 31 статьи 319 АПК РФ, часть 5 статьи 353 КАС РФ).

6. Если исполнительный документ, предусматривающий обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, по ходатайству взыскателя либо в силу закона направляется судом на исполнение, то помимо заверенной судом копии судебного акта, для исполнения которого выдан исполнительный лист (часть 3 статьи 428 ГПК РФ, часть 31 статьи 319 АПК РФ, части 31, 5 статьи 353 КАС РФ), суд в обязательном порядке представляет сведения о реквизитах банковского счета взыскателя, на который должны быть перечислены взысканные по исполнительному документу суммы (пункт 2 статьи 2421 БК РФ).

Такие сведения, в частности, могут содержаться либо в заявлении взыскателя, которое суд должен приложить к исполнительному документу, либо в сопроводительном письме суда. Банковские реквизиты взыскателя также могут быть указаны непосредственно в судебном акте или в исполнительном документе (часть 31 статьи 353 КАС РФ, пункт 8 части 1 статьи 320 АПК РФ).

7. Перечень оснований для возврата исполнительного документа органом, исполняющим судебные акты, установлен в пунктах 3, 31, 32 статьи 2421 БК РФ.

При применении названных положений судам необходимо исходить из того, что непредставление какого-либо документа, указанного в пункте 2 статьи 2421 БК РФ, влечет возврат взыскателю документов, поступивших на исполнение, и может выражаться в том числе в отсутствии копии судебного акта, либо заявления взыскателя с указанием реквизитов банковского счета взыскателя, на который должны быть перечислены подлежащие взысканию денежные средства (реквизитов банковского счета взыскателя при предъявлении исполнительного документа в порядке, предусмотренном статьей 2422 БК РФ), либо доверенности (нотариально удостоверенной копии доверенности) или иного документа, удостоверяющего полномочия представителя, если заявление подписано представителем взыскателя, либо копии определения суда о выдаче дубликата исполнительного листа, если на исполнение направляется дубликат указанного исполнительного документа.

По смыслу закрепленных в законе требований к форме и содержанию исполнительного документа под несоответствием документов, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 2421 БК РФ, таким требованиям следует понимать в том числе несовпадение текста исполнительного листа и резолютивной части судебного акта, препятствующее надлежащему исполнению; отсутствие в исполнительном листе сведений об идентификационном номере налогоплательщика взыскателя-организации или должника-организации; несоответствие фамилии, имени, отчества гражданина, обратившегося за исполнением, фамилии, имени, отчеству взыскателя, указанным в исполнительном листе.

Документы, поступившие на исполнение, подлежат возврату взыскателю также в случаях:

направления исполнительного документа с необходимым приложением в орган Федерального казначейства (финансовый орган субъекта Российской Федерации, финансовый орган муниципального образования), в котором не открыт лицевой счет должника;

нарушения установленного законодательством Российской Федерации срока предъявления исполнительного документа к исполнению (для исполнительных листов арбитражных судов - статья 321 АПК РФ, для исполнительных листов по административным делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, - статья 356 КАС РФ и для исполнительных листов по гражданским делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, - по аналогии закона на основании части 4 статьи 1 ГПК РФ; сроки предъявления исполнительных документов к исполнению содержатся в статье 21 Закона об исполнительном производстве);

представления взыскателем заявления об отзыве исполнительного документа.

Поступившие на исполнение исполнительные документы подлежат возврату в суд на основании пункта 31 статьи 2421 БК РФ, если суд представит заявление (либо судебный акт) об отзыве исполнительного документа или если должник, взыскатель либо суд представят новый судебный акт, отменяющий судебный акт, подлежащий исполнению. В этих случаях помимо возврата в суд исполнительных документов органом, исполняющим судебные акты, направляется уведомление взыскателю с приложением всех поступивших от него документов.

Исполнительные документы подлежат возврату в суд и в том случае, когда осуществление их возврата взыскателю невыполнимо.

Невозможность перечисления денежных средств по реквизитам банковского счета, представленным взыскателем или судом либо указанным судом в исполнительном документе, и непоступление уточненных реквизитов банковского счета взыскателя в течение 30 дней со дня направления органом, исполняющим судебные акты, взыскателю или в суд уведомления об уточнении реквизитов банковского счета взыскателя в любом из указанных случаев влекут возврат исполнительных документов взыскателю или в суд (пункт 32 статьи 2421 БК РФ).

В силу обязательности исполнения судебных актов орган Федерального казначейства, в котором не открыты лицевые счета должника, при осуществлении возврата исполнительного документа обязан довести до сведения взыскателя, а в случае направления исполнительного документа судом - до сведения суда информацию о наличии открытых лицевых счетов должника в другом органе Федерального казначейства либо об отсутствии открытых лицевых счетов должника в органах Федерального казначейства (статья 13 ГПК РФ, статья 16 АПК РФ, статья 16 КАС РФ).

8. В целях исключения риска недобросовестных действий при получении исполнения и защиты интересов взыскателя исходя из положений пункта 2 статьи 2421 БК РФ перечисление сумм, подлежащих взысканию по исполнительному документу, предусматривающему обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на счет представителя взыскателя или по просьбе взыскателя на счет иного лица не допускается независимо от наличия этого полномочия в доверенности.

9. Отсутствие в исполнительном документе фиксированной суммы договорных (законных) процентов, неустойки, подлежащих начислению на сумму задолженности до момента фактического исполнения платежа по условиям заключенного договора, контракта либо по правилам статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), при указании конкретной суммы задолженности, на которую следует производить начисление процентов, неустойки, и порядка их начисления не может служить основанием для возврата указанного исполнительного документа органом, исполняющим судебные акты, поскольку в этом случае расчет процентов, начисляемых после вынесения судебного акта по день уплаты присужденных взыскателю денежных средств, осуществляется исходя из сведений, указанных в резолютивной части судебного акта, изложенной в исполнительном документе.

В случае неясности судебного акта и/или исполнительного документа орган, исполняющий судебные акты, также вправе обратиться в суд за разъяснением порядка его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника (для арбитражных судов - на основании статьи 179 АПК РФ, для судов общей юрисдикции - по аналогии закона на основании части 4 статьи 1, статей 202, 433 ГПК РФ, части 4 статьи 2, статей 185, 355 КАС РФ).

10. Перемена фамилии, имени, отчества физического лица, изменение наименования юридического лица, не связанное с его реорганизацией, не влекут выбытия лица в спорном правоотношении и не требуют разрешения судом вопроса о процессуальном правопреемстве.

Если указанные обстоятельства возникли у взыскателя, то они подлежат обязательному подтверждению при обращении взыскателя или его представителя в орган, исполняющий судебные акты, который в этом случае имеет возможность идентификации взыскателя: физического лица - по представленным документам о перемене фамилии, имени, отчества; юридического лица - по идентификационному номеру налогоплательщика (далее - ИНН), основному государственному регистрационному номеру (далее - ОГРН) и представленным документам об изменении наименования. Непредставление документов, подтверждающих смену фамилии, имени, отчества взыскателя - физического лица либо наименования взыскателя - юридического лица, влечет возврат исполнительного документа без исполнения (абзац третий пункта 3 статьи 2421 БК РФ).

Изменение после вынесения судебного акта наименования должника (юридического лица), не связанное с его реорганизацией, не является основанием для возврата исполнительного документа, поскольку орган, исполняющий судебные акты, имеет возможность идентификации должника по имеющимся в исполнительном документе данным (ИНН, ОГРН) либо по сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц.

11. Если на момент предъявления к исполнению исполнительного документа, в котором взыскателем является индивидуальный предприниматель, гражданин утратил статус индивидуального предпринимателя, то исходя из смысла статей 23, 24 ГК РФ указанное обстоятельство не влечет возврат исполнительного документа и его исполнение следует осуществлять органом, исполняющим судебные акты, в пользу этого гражданина, прекратившего свою предпринимательскую деятельность.

12. В случае исправления судом допущенных в резолютивной части судебного акта описок, опечаток и арифметических ошибок в порядке, предусмотренном статьей 200 ГПК РФ, статьей 179 АПК РФ, статьей 184 КАС РФ, суд выносит определение, которое заверяется гербовой печатью суда и передается взыскателем вместе с другими обязательными документами в орган, исполняющий судебные акты. Новый исполнительный лист судом не выдается, и первоначально выданный исполнительный документ подлежит исполнению с учетом определения об исправлении описок, опечаток, арифметических ошибок в силу обязательности судебного акта, в том числе определения суда (статья 13 ГПК РФ, статья 16 АПК РФ, статья 16 КАС РФ).

13. Положения главы 241 БК РФ разграничивают полномочия органов, исполняющих судебные акты об обращении взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и устанавливают различный порядок их исполнения.

На финансовые органы - Минфин России, финансовый орган субъекта Российской Федерации, финансовый орган муниципального образования - возложено исполнение судебных актов по искам к Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию о возмещении вреда, причиненного в результате действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также иных судебных актов, предусматривающих взыскание средств за счет казны соответствующего публично-правового образования. Минфин России также осуществляет исполнение судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств федерального бюджета, а финансовые органы субъектов Российской Федерации и финансовые органы муниципальных образований исполняют судебные акты о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок соответственно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации или за счет средств местного бюджета (статья 2422 БК РФ).

Органы Федерального казначейства наделены полномочиями по организации исполнения исполнительных документов, предусматривающих взыскание денежных средств с казенных учреждений, имеющих лицевые счета в органах Федерального казначейства, и с главных распорядителей бюджетных средств, в чьем ведении находятся указанные юридические лица, при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных казенным учреждениям для исполнения их денежных обязательств (пункт 7 статьи 161 БК РФ), - за счет средств соответствующего бюджета (статьи 2423-2426 БК РФ). Имущественные требования подлежат удовлетворению с выступающих самостоятельно в суде в качестве ответчиков казенных учреждений, осуществляющих свою деятельность за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации и обеспечивающих исполнение денежных обязательств (пункты 2, 8, 9 статьи 161 Кодекса), а также с главных распорядителей бюджетных средств, в чьем ведении находятся эти учреждения, поэтому в резолютивной части судебных актов не содержится указания о взыскании денежных сумм за счет казны публично-правового образования.

Порядок исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации установлен бюджетным законодательством и не может быть произвольно определен судом при изложении резолютивной части судебного акта.

14. Исполнение судебных актов по искам к Российской Федерации о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу незаконными действиями (бездействием) государственных органов Российской Федерации или их должностных лиц (статьи 1069, 1070 ГК РФ), в том числе в результате издания государственными органами Российской Федерации актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, возложено на Минфин России и осуществляется за счет казны Российской Федерации (пункт 1 статьи 2422 БК РФ).

Субъектом, обязанным возместить вред по правилам статьи 1069 ГК РФ, и, соответственно, ответчиком по указанным искам является Российская Федерация, от имени которой в суде выступает главный распорядитель бюджетных средств по ведомственной принадлежности тех государственных органов (должностных лиц), в результате незаконных действий (бездействия) которых физическому или юридическому лицу причинен вред (пункт 3 статьи 125 ГК РФ, статья 6, подпункт 1 пункта 3 статьи 158 БК РФ).

Неправильное определение в исковом заявлении государственного органа, выступающего от имени Российской Федерации, не является основанием для отказа в принятии искового заявления, его возвращения, оставления без движения. Суд при подготовке дела к судебному разбирательству определяет в судебном акте ответчиком Российскую Федерацию в лице надлежащего федерального органа государственной власти, наделенного полномочиями выступать от имени Российской Федерации в суде.

При удовлетворении иска о возмещении вреда в порядке, предусмотренном статьей 1069 ГК РФ, в резолютивной части решения суд указывает на взыскание вреда с Российской Федерации в лице главного распорядителя бюджетных средств за счет казны Российской Федерации.

Субъектом, обязанным возместить вред по правилам статьи 1070 ГК РФ, и, соответственно, ответчиком по указанным искам является Российская Федерация, от имени которой в суде выступает Минфин России, поскольку эта обязанность ГК РФ, БК РФ или иными законами не возложена на другой орган, юридическое лицо или гражданина (статья 1071 ГК РФ).

При удовлетворении иска о возмещении вреда в порядке, предусмотренном статьей 1070 ГК РФ, в резолютивной части решения суд указывает на взыскание вреда с Российской Федерации в лице Минфина России за счет казны Российской Федерации.

Исполнение судебных актов о возмещении вреда, причиненного в результате незаконных действий органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления или их должностных лиц, а также по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств казны субъекта Российской Федерации, казны муниципального образования осуществляется: финансовым органом субъекта Российской Федерации - за счет казны субъекта Российской Федерации, финансовым органом муниципального образования - за счет казны муниципального образования в порядке, аналогичном порядку, установленному для взыскания с казны Российской Федерации, и в соответствии с федеральным законодательством (пункты 3 и 4 статьи 2422 БК РФ).

15. Если орган государственной власти, уполномоченный на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 158 БК РФ отвечать в судах от имени Российской Федерации по искам о возмещении вреда в порядке, предусмотренном статьей 1069 ГК РФ, имеет территориальные органы с правами юридического лица и вред причинен гражданину или юридическому лицу действиями (бездействием) должностных лиц такого территориального органа, то иск к Российской Федерации в лице главного распорядителя бюджетных средств о возмещении вреда подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения его территориального органа, действиями должностных лиц которого причинен вред (статья 28 ГПК РФ, статья 35 АПК РФ), если иное не предусмотрено законодательством.

При этом в любом случае выступать от имени Российской Федерации в суде будет федеральный орган государственной власти. Судам следует привлекать к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора и выступающего на стороне ответчика, территориальный орган, действиями должностных лиц которого причинен вред истцу (статья 43 ГПК РФ, статья 51 АПК РФ).

Рассмотрение иска о возмещении вреда в порядке, предусмотренном статьей 1070 ГК РФ, также возможно по месту нахождения территориального органа Федерального казначейства, если он наделен полномочиями представлять в суде интересы Минфина России.

16. Исходя из содержания подпункта 1 пункта 3 статьи 158 БК РФ критерием определения главного распорядителя бюджетных средств, выступающего в суде от имени публично-правового образования по искам о возмещении вреда, является ведомственная принадлежность причинителя вреда (органа государственной власти, государственного органа, органа местного самоуправления или должностных лиц этих органов) независимо от источника его финансирования.

Следовательно, в случае, когда государственный (муниципальный) орган, являвшийся на момент возникновения спорных правоотношений главным распорядителем бюджетных средств тех государственных (муниципальных) органов (должностных лиц), в результате незаконных действий (бездействия) которых физическому или юридическому лицу причинен вред, утратил данный статус (при передаче полномочий иному органу, в связи с ликвидацией), в качестве представителя Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования суду следует привлекать орган, наделенный такими полномочиями главного распорядителя бюджетных средств на момент рассмотрения дела в суде. Сведения о главных распорядителях бюджетных средств содержатся в приложении "Ведомственная структура расходов федерального бюджета", утверждаемом Федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год, а также в Положении о соответствующем государственном (муниципальном) органе.

При отсутствии либо невозможности определить орган, наделенный полномочиями главного распорядителя бюджетных средств, от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования в суде выступает соответственно Минфин России, финансовый орган субъекта Российской Федерации, финансовый орган муниципального образования (статья 1071 ГК РФ).

17. Минфин России, финансовые органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований осуществляют исполнение судебных актов о возмещении вреда в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных документов на исполнение в соответствующий финансовый орган с учетом положений, установленных пунктом 32 статьи 2421 и абзацем третьим пункта 6 статьи 2422 БК РФ.

С учетом того, что процедура исполнения судебного акта о возмещении вреда, предусматривающего взыскание средств за счет соответствующей казны, не может быть начата без непосредственного волеизъявления лица, в чью пользу взыскиваются денежные средства, и предполагает совершение взыскателем активных действий по предъявлению исполнительного листа к исполнению, в течение предусмотренного пунктом 6 статьи 2422 БК РФ срока, а также за период с момента вступления судебного акта в законную силу и до поступления исполнительного документа в финансовый орган проценты за пользование чужими денежными средствами не начисляются и индексация взысканных судом денежных сумм не производится.

18. Организация исполнения исполнительных документов по искам к федеральным казенным учреждениям о взыскании денежных средств по их денежным обязательствам возложена на тот орган Федерального казначейства, в котором должнику как получателю средств федерального бюджета открыт лицевой счет для учета операций по исполнению расходов федерального бюджета (статья 2423 БК РФ).

Функции по организации исполнения исполнительных документов в порядке, установленном статьями 2424, 2425 БК РФ, в отношении казенных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных казенных учреждений и, соответственно, по ведению их лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета могут быть возложены как на органы Федерального казначейства, так и на финансовые органы субъекта Российской Федерации, муниципального образования исходя из соглашений, заключенных органом Федерального казначейства и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, администрацией муниципального образования (пункты 1, 2 статьи 1661, статья 2151 БК РФ).

Наличие и содержание таких соглашений необходимо устанавливать в ходе подготовки дела к судебному разбирательству (статья 150 ГПК РФ, статья 135 АПК РФ, статья 135 КАС РФ) и учитывать судам при определении надлежащего органа, уполномоченного осуществлять организацию исполнения исполнительных документов по обращению взыскания на средства бюджета субъекта Российской Федерации по денежным обязательствам его казенного учреждения либо по обращению взыскания на средства местного бюджета по денежным обязательствам муниципального казенного учреждения.

19. Судам следует иметь в виду, что исходя из определений понятий "денежные обязательства" и "получатель бюджетных средств", приведенных в статье 6 БК РФ, к числу денежных обязательств казенных учреждений, исполнение которых осуществляется в порядке, установленном статьями 2423-2426 Кодекса, относятся в том числе их обязанности уплатить за счет средств бюджета определенные денежные средства в соответствии с выполненными условиями гражданско-правовой сделки или согласно положениям закона, иного правового акта, условиям договора, соглашения.

В связи с этим в указанном порядке, в частности, производится исполнение судебных актов о взыскании с казенного учреждения денежных средств по государственным (муниципальным) контрактам, неосновательного обогащения, о возврате излишне уплаченных платежей по сделкам или в силу закона. Заключение государственного (муниципального) контракта или иной гражданско-правовой сделки казенным учреждением не влечет взыскания образовавшейся задолженности за счет казны публично-правового образования, поскольку казенные учреждения, являясь юридическими лицами и выступая в суде в качестве истца и ответчика, отвечают по своим обязательствам находящимися в их распоряжении денежными средствами и обеспечивают исполнение денежных обязательств, указанных в исполнительном документе, в соответствии с БК РФ (пункт 1, подпункт 8 пункта 3 статьи 50, пункт 4 статьи 12322 ГК РФ, пункты 8, 9 статьи 161 БК РФ).

Правила статьи 161 Кодекса, регламентирующие правовое положение казенных учреждений, согласно пункту 11 указанной статьи распространяются на органы государственной власти (государственные органы), органы местного самоуправления (муниципальные органы) и органы управления государственными внебюджетными фондами с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, устанавливающих полномочия указанных органов, поэтому исполнение исполнительных документов по денежным обязательствам этих органов также осуществляется в порядке, предусмотренном главой 241 БК РФ.

20. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных казенному учреждению для исполнения его денежных обязательств, по ним от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования отвечает главный распорядитель бюджетных средств, в ведении которого находится соответствующее казенное учреждение (пункт 7 статьи 161, пункт 10 статьи 2423, пункт 9 статьи 2424, пункт 9 статьи 2425 БК РФ).

Разрешая вопрос о привлечении главного распорядителя средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета) к ответственности по долгам подведомственного ему казенного учреждения при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, судам необходимо иметь в виду следующее.

Основанием для привлечения главного распорядителя бюджетных средств к предусмотренной бюджетным законодательством ответственности является наличие неисполненного судебного акта по предъявленному кредитором в суд иску к основному должнику - казенному учреждению (пункт 10 статьи 2423, пункт 9 статьи 2424, пункт 9 статьи 2425 БК РФ).

По смыслу указанных норм кредитор также вправе одновременно предъявить иск к основному должнику - казенному учреждению и должнику, несущему ответственность при недостаточности лимитов бюджетных обязательств - главному распорядителю бюджетных средств, осуществляющему финансовое обеспечение деятельности находящегося в его ведении казенного учреждения за счет средств соответствующего бюджета. В случае удовлетворения такого иска в резолютивной части судебного акта следует указывать на взыскание суммы задолженности с казенного учреждения (основного должника), а при недостаточности лимитов бюджетных обязательств - с главного распорядителя бюджетных средств.

21. Обратить внимание судов на то, что порядок и срок исполнения судебного акта о возмещении вреда, предусмотренные пунктом 6 статьи 2422 БК РФ, не распространяются на отношения по исполнению судебного акта по денежным обязательствам должника, возникшим из государственных (муниципальных) контрактов.

Соответственно, в указанном случае особенности исполнения судебных актов о взыскании денежных средств с казенного учреждения за счет средств бюджетов бюджетной системы, установленные статьями 2423-2425 БК РФ, не являются основанием для освобождения этого должника от уплаты процентов, начисляемых по правилам статьи 395 ГК РФ, в том числе и в течение срока нахождения исполнительного документа на исполнении в органе Федерального казначейства или соответствующем финансовом органе (пункт 1 статьи 1, статья 124 ГК РФ).

22. Поскольку главой 241 БК РФ не определено иное, в порядке, установленном статьей 2423 Кодекса, производится исполнение судебных актов, возлагающих на федеральные казенные учреждения, органы государственной власти (государственные органы), осуществляющие бюджетные полномочия главного администратора (администратора) доходов федерального бюджета, обязанность по возврату из федерального бюджета плательщикам излишне уплаченных сумм налогов и сборов, таможенных платежей и пошлин, начисленных на них пеней, штрафов и иных платежей, уплаченных в федеральный бюджет.

С учетом специфики такого денежного обязательства при его исполнении должник - администратор доходов федерального бюджета представляет в орган Федерального казначейства не платежный документ на перечисление средств, отраженных на его лицевом счете получателя средств федерального бюджета, а поручение для осуществления возврата денежных средств из федерального бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1601 БК РФ.

При поступлении исполнительного листа в орган Федерального казначейства и невыполнении должником в установленный срок обязанности по представлению поручения для осуществления возврата денежных средств орган Федерального казначейства в соответствии с пунктами 3 и 8 статьи 2423 БК РФ применяет меру ограничительного характера, направленную на принуждение должника к исполнению, - приостановление осуществления операций по расходованию средств на его лицевых счетах до момента устранения допущенного нарушения.

23. После рассмотрения судом спора у стороны, не в пользу которой разрешено дело, возникает обязанность по возмещению другой стороне судебных расходов (статья 100 ГПК РФ, статья 110 АПК РФ, статья 111 КАС РФ).

Судам необходимо принимать во внимание, что в случае удовлетворения иска к публично-правовому образованию о возмещении вреда, взыскиваемого за счет казны публично-правового образования, исполнение обязанности по возмещению судебных расходов также осуществляется за счет казны публично-правового образования, то есть по правилам статьи 2422 БК РФ.

Если заявленный иск к казенному учреждению (органу государственной власти, государственному или муниципальному органу) по его денежным обязательствам удовлетворен, то судебные расходы тоже подлежат взысканию непосредственно с указанного ответчика и исполнение судебного акта осуществляется за счет средств соответствующего бюджета, а не за счет казны публично-правового образования.

В случае удовлетворения требований физических и юридических лиц об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, обязанность по возмещению судебных расходов возлагается судом непосредственно на орган власти, организацию, чьи решение, действия (бездействие) оспаривались. При этом подтвержденное судебным актом требование о возмещении судебных расходов также исполняется за счет средств соответствующего бюджета, а не за счет казны публично-правового образования.

24. В связи с принятием настоящего постановления признать не подлежащими применению:

пункты 2, 4, 7 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 июня 2006 года N 21 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров с участием государственных и муниципальных учреждений, связанных с применением статьи 120 Гражданского кодекса Российской Федерации";

пункты 1, 2, 21, 3, 15, 151 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 июня 2006 года N 23 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации";

постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 июня 2006 года N 24 "О применении к государственным (муниципальным) учреждениям пункта 2 статьи 1 Федерального закона "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и статьи 71 Бюджетного кодекса Российской Федерации";

постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 мая 2007 года N 31 "О рассмотрении арбитражными судами отдельных категорий дел, возникающих из публичных правоотношений, ответчиком по которым выступает бюджетное учреждение".

25. Признать утратившим силу пункт 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 декабря 2012 года N 30 "О практике рассмотрения судами дел, связанных с реализацией прав граждан на трудовые пенсии".

Председатель Верховного Суда Российской Федерации В. Лебедев

Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации В. Момотов