ДНР отправила в Россию около 6 тысяч заявок на получение гражданства

Миграционная служба Донецкой народной республики отправила в Россию около 6 тысяч заявок от жителей на получение российского гражданства. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

"Миграционной службой ДНР принято 6448 пакетов документов, 5982 пакета отправлено в РФ", - цитирует его слова Донецкое агентство новостей. Глава ДНР ожидает выдачи первых паспортов РФ жителям республики уже этим летом.

Напомним, Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Президент заявил, что у Москвы нет никакого желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит все границы.