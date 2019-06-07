Ford и УАЗ объединяются, чтобы выжить и развиваться

ПАО "Соллерс" в консорциуме с ООО "Ульяновский автомобильный завод" и ООО "Форд Соллерс Елабуга" подписали с правительством Российской Федерации специальный инвестиционный контракт (СПИК). Контракт необходим как Ford, чтобы успешно продолжать выпускать Transit, так и УАЗу.

Цель проекта - лидерство ПАО "Соллерс" в сегменте лёгкого коммерческого транспорта. Достижение цели будет осуществляться развитием бизнеса по выпуску Ford Transit и "за счёт вывода на российский рынок нового модельного ряда УАЗ на базе единой платформы, развития новых технологий, включая газомоторные автомобили, встроенные телематические системы и сервисы "подключённых автомобилей", а также системы ADAS".

По словам присутствующего на церемонии подписания СПИКа министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, уровень локализации производства будет высоким, позволяющим обеспечить не менее 70% промышленной продукции. Локализация касается не только ключевых узлов и агрегатов (моторы, коробки передач, шасси и так далее), но и НИОКР, часть из которых будет проводиться на территории РФ.

"Благодаря развитию партнёрства с компанией Ford вокруг производства и продвижения Ford Transit, а также развитию продуктов УАЗ мы рассчитываем более чем вдвое увеличить долю "Соллерс" на рынке LCV в ближайшие несколько лет, - рассказал Вадим Швецов, гендиректор ПАО "Соллерс". - Это станет возможным благодаря синергии в локализации компонентной базы и в продвижении на рынок полной линейки лёгких коммерческих автомобилей, удовлетворяющей все возможные продуктовые потребности покупателей в самом широком ценовом диапазоне".

Новое СП Ford Sollers в России создано на базе ООО "Форд Соллерс Елабуга". Напомним, в марте 2019 года акционеры компаний СП Ford Sollers, Ford Motor Company и ПАО "Соллерс" объявили о реструктуризации совместного предприятия. Доля у ПАО в уставном капитале нового СП составит 51%. Подписанный специнвестконтракт предусматривает объём инвестиций в размере 7.5 миллиардов рублей - это позволит сохранить компаниям все меры господдержки.