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07.06.2019 13:00
Рубрика: ПДД

Коммерсантам могут запретить фото- и видеофиксацию нарушений ПДД

Текст: Владимир Баршев
Депутаты предлагают запретить частным компаниям использовать фото- и видеофиксацию нарушений правил дорожного движения и передать исключительные права. О разработке соответствующего законопроекта сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Трасса А-290 "Новороссийск — Керчь" возле села Джигинка близ Анапы. Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Трасса А-290 "Новороссийск — Керчь" возле села Джигинка близ Анапы. Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Трасса А-290 "Новороссийск — Керчь" возле села Джигинка близ Анапы. Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

По его словам, количество ошибок, допускаемых частными камерами фото- и видеофиксации правонарушений, достигло критической отметки. Это подтверждается выводами прокуратуры по итогам проверок. Особенно много нареканий вызывают так называемые треноги у обочин дорог, расставляемые их владельцами в произвольном порядке и количестве и никем не контролируемые. Нилов отметил, что аппаратура настраивается или "на глазок", или с намеренным нарушением стандартов, отсюда и заведомо некорректная фиксация якобы нарушений.

Фото: Александр Корольков
Камеры фотовидеофиксации наводят порядок на дорогах

Как пояснил депутат, частники заключают концессионные соглашения с региональными властями, заинтересованными в пополнении местных бюджетов за счет штрафов. Но при этом часть этих огромных сумм попросту делится между коммерсантами и чиновниками, создавая дополнительное поле для коррупции. По его мнению, что-то регулировать здесь бесполезно, поэтому ЛДПР внесет в действующее законодательство поправки, согласно которым вводится полный запрет на фиксацию нарушений правил дорожного движения мобильными и стационарными техническими средствами, принадлежащими коммерческим организациям.

"Эти частные структуры не с нарушениями ПДД борются, а с помощью камер зарабатывают на штрафах. Поэтому законными будут признаваться только те нарушения, которые зафиксированы комплексами, принадлежащими государству. Пора закончить этот беспредел, творимый недобросовестными концессионерами-коммерсантами", - заявил Нилов.

Ситуация с камерами фото- и видеофиксации имеет и другую грань. В среднем установка одного такого комплекса обойдется в миллион рублей, и у властей не каждого российского региона найдутся необходимые средства. По этой причине в стране были внедрены концессионные соглашения, привлекающие к решению проблемы частные компании. В то же время наводить порядок с установкой камер фото- и видеофиксации действительно необходимо, равно как и со знаками на дорогах.