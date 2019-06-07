Lada притормозит с разработкой экономичных моделей

АвтоВАЗ рассказал, почему не будет в ближайшей перспективе расширять модельный ряд за счёт битопливных версий.

"Думаю, что касается CNG, то у нас есть автомобили, способные удовлетворить спрос, существующий на рынке: мы выпускаем Lada Vesta, недавно к ней добавился Lada Largus. Сегмент не такой большой, чтобы делать больше" - заявил Фабьен Гульми, директор по маркетингу Lada.

Lada Vesta CNG предлагается в кузове седан по цене от 809 900 рублей. Для модели доступен только один силовой агрегат - пара, состоящая из 106-сильного ВАЗ-21129 CNG и 5-ступенчатой механической коробки передач.

Битопливные модификации есть у фургона и универсала Lada Largus, которые оснащаются такими же двигателем и коробкой передач, как Vesta.

Цена пятиместного Largus CNG - от 868 900 рублей, Largus Cross CNG - от 928 400 рублей, фургон Largus CNG можно купить за 843 300 рублей.