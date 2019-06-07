Ле Пен: Победа во Второй мировой войне была бы невозможна без СССР

Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает, что без СССР победа во Второй мировой войне была бы невозможна. Об этом она заявила в эфире телеканала BFM.

"Я выразила сожаления по поводу того, что российская сторона не была официально приглашена на торжества по случаю высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году, - отметила она. - Россия внесла огромный вклад в победу". По мнению политика, необходимо отделять политику от истории.

Ле Пен напомнила об опросе общественного мнения, проведенном сразу после войны. Тогда, по ее словам, большинство французов считали победителем в войне именно СССР. "А теперь это США, - отметила глава партии. - Это свидетельствует, что была проделана некоторая работа над восприятием истории".

Церемония по случаю высадки союзных войск в Нормандии, прошла в четверг близ города Курсель-сюр-Мер. В ней приняли участие представители 15 стран, главным гостем стал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Президент России Владимир Путин спокойно относится к тому, что не получил приглашение на мероприятия.

"Это не имеет значения", - отметил он на встрече с руководством международных информационных агентств в Санкт-Петербурге. "Имеет значение другое - правда об истории и об ужасной трагедии, которая постигла человечество во время Второй мировой войны", - пояснил он.

"Мы тоже не всех приглашаем, не на каждое мероприятие, - продолжил глава государства. - Почему меня обязательно должны приглашать? Я что, свадебный генерал что ли? У меня и своих дел хватает".