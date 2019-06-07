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07.06.2019 12:48
Рубрика: В мире

Ле Пен: Победа во Второй мировой войне была бы невозможна без СССР

Текст: Денис Кабанов

Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает, что без СССР победа во Второй мировой войне была бы невозможна. Об этом она заявила в эфире телеканала BFM.

Фото: Robert F. Sargent, U.S. Coast Guard / wikimedia.org
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"Я выразила сожаления по поводу того, что российская сторона не была официально приглашена на торжества по случаю высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году, - отметила она. - Россия внесла огромный вклад в победу". По мнению политика, необходимо отделять политику от истории.

Ле Пен напомнила об опросе общественного мнения, проведенном сразу после войны. Тогда, по ее словам, большинство французов считали победителем в войне именно СССР. "А теперь это США, - отметила глава партии. - Это свидетельствует, что была проделана некоторая работа над восприятием истории".

Церемония по случаю высадки союзных войск в Нормандии, прошла в четверг близ города Курсель-сюр-Мер. В ней приняли участие представители 15 стран, главным гостем стал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Президент России Владимир Путин спокойно относится к тому, что не получил приглашение на мероприятия.

"Это не имеет значения", - отметил он на встрече с руководством международных информационных агентств в Санкт-Петербурге. "Имеет значение другое - правда об истории и об ужасной трагедии, которая постигла человечество во время Второй мировой войны", - пояснил он.

"Мы тоже не всех приглашаем, не на каждое мероприятие, - продолжил глава государства. - Почему меня обязательно должны приглашать? Я что, свадебный генерал что ли? У меня и своих дел хватает".

В мире Европа Франция Вторая мировая война
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