Лукашенко: Белорусские НПЗ приватизироваться не будут

Сохранение монополии государства на стратегические объекты республики в очередной раз подтвердил Александр Лукашенко 7 июня на встрече с работниками "Нафтана", заявив, что предприятия отрасли продавать не будут. Об этом информирует пресс-служба главы государства.

Президент, склонный не пренебрегать в беседах с аудиторией и разговорным жанром, предложил тем, у кого, по его словам, "бродит мысль в голове, что мы НПЗ продадим кому-то за бесценок, выбросьте это из головы". Он напомнил, что по-прежнему придерживается той точки зрения, что не только стратегические предприятия, но и некоторые другие руководство страны продавать не собирается. "Это не моя функция: не я их создавал, и даже не вы", - резонно заметил Лукашенко.

Бытует мнение, добавил он, о невозможности приватизации крупных предприятий в стране. "Да, у нас в Беларуси почти невозможно приватизировать то, что не должно приватизироваться. Вы входите в этот список", - подчеркнул президент.

Он рассказал, как в начале его президентской карьеры бизнесмены попробовали продать за $15 млн контрольный пакет акций Мозырского НПЗ. Глава государства потребовал в течение 24 часов вернуть эти деньги покупателям. "Мы не продавали эти заводы и продавать не будем. Может, нам какие-то космические условия предложат, тогда мы рассмотрим вместе с вами", - с улыбкой допустил белорусский лидер.

Приватизация в Беларуси, напомнил он, начинается с решения трудовых коллективов, только потом на более высокий уровень свои предложения вносят местные органы на власти. А далее уже правительство информирует главу государства.

Как уже сообщал "СОЮЗ", стратегия развития нефтепереработки в Беларуси и специализация предприятий были обсуждены на совещании в Новополоцке с участием главы государства. На нем Лукашенко дал понять руководству заводов, что еще потребуется дополнительная модернизация отрасли, однако это уже будут не такие значительные объемы средств по сравнению с теми, которые за последние годы вложены в реконструкцию НПЗ. Президент добавил, что намерен посетить и Мозырский завод. "К концу года посмотрим, каким будет рынок по нефти, нефтепродуктам. И тогда окончательно определимся по дальнейшей стратегии двух наших предприятий", - уточнил глава государства.











