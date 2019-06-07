Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости

Главного редактора Russia Today Маргариту Симоньян выписали из больницы. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале, сопроводив пост фотографией документа с диагнозом "угроза позднего выкидыша".

"Вот с таким диагнозом меня только что выписали. Несколько капельниц и строгий медицинский контроль - огромное спасибо врачам", - написала она, добавив, что к "Эху" претензий не имеет. Любови Соболь она пожелала здоровья, долголетия и детей.

Напомним, беременная Маргарита Симоньян была госпитализирована 6 июня после инцидента в редакции "Эхо Москвы". Около радиостанции ее подловила Любовь Соболь с включенной камерой и начала спрашивать про мэра Москвы Сергея Собянина.