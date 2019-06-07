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07.06.2019 18:22
Рубрика: В мире

Мэй официально покинула пост лидера Консервативной партии

Текст: Денис Кабанов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально ушла в отставку с поста лидера правящей Консервативной партии. Об этом говорится в сообщении для прессы парламентского комитета 1922, занимающегося вопросами выбора или смены лидера консерваторов.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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"Тереза Мэй продолжит исполнять обязанности главы Консервативной партии пока ее преемник не будет объявлен", - также говорится в сообщении.

62-летняя Тереза Мэй объявила о своей отставке две недели назад. "Сегодня я объявляю, что уйду в отставку с поста лидера Консервативной партии в пятницу, 7 июня, чтобы можно было приступить к выбору преемника", - заявила тогда уже бывшая глава консерваторов.

В мире Европа Великобритания
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