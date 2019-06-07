Мэй официально покинула пост лидера Консервативной партии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально ушла в отставку с поста лидера правящей Консервативной партии. Об этом говорится в сообщении для прессы парламентского комитета 1922, занимающегося вопросами выбора или смены лидера консерваторов.

"Тереза Мэй продолжит исполнять обязанности главы Консервативной партии пока ее преемник не будет объявлен", - также говорится в сообщении.

62-летняя Тереза Мэй объявила о своей отставке две недели назад. "Сегодня я объявляю, что уйду в отставку с поста лидера Консервативной партии в пятницу, 7 июня, чтобы можно было приступить к выбору преемника", - заявила тогда уже бывшая глава консерваторов.