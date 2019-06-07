Мэй покидает пост лидера Консервативной партии: что ждет Британию

Тереза Мэй официально уйдет с поста лидера Консервативной партии в пятницу, но останется премьер-министром до тех пор, пока не будет выбран ее преемник, отмечает ВВС. Пост лидера тори Мэй занимала с июля 2016 года, меньше, чем кто-либо из ее предшественников.

62-летняя Тереза Мэй объявила о своей отставке две недели назад, сказав, выразив глубокое сожаление тем фактом, что она не смогла осуществить Brexit в ранее планируемые сроки. Она трижды, но без результата, пыталась убедить в необходимости покинуть Евросоюз членов Палаты общин, но всякий раз депутаты голосовали против.

Изначально Британия должна была запустить процедуру Brexit 29 марта, затем она была перенесена на 12 апреля и, в конечном итоге, теперь для оформления "развода" определена дата 31 октября. Причем, условия сделки Лондона с Брюсселем по-прежнему не оговорены. При этом как нерешительную и слабую оценили многие политики в Альбионе тактику, выбранную Мэй на переговорах с Брюсселем.

Одиннадцать депутатов-консерваторов, восемь из них - выпускники Оксфордского университета, борются за то, чтобы заменить ее как лидера партии и, в конечном итоге, сменить на посту премьер-министра. Среди них - пять действующих и четыре бывших члена правительства Мэй.

В крайне сложной процедуре голосования на первом этапе примут участие 313 депутатов Палаты общин от консервативной партии.

Для начала в пятницу для выдвижения кандидату в лидеры тори нужно получить 8 голосов депутатов-однопартийцев, и только после этого он сможет быть внесен в список. Голосование начнется в 10:00 по местному (12:00 по московскому) времени и продлится до 17:00. Депутаты могут поддержать кандидатов по электронной почте.

Затем законодатели-консерваторы проголосуют за своих предпочтительных кандидатов в серии процедур, проводимых 13, 18, 19 и 20 июня. В первом туре выбывают все те кандидаты, кто получит меньше 16 голосов (5%), а во втором - меньше 32 голосов (10%). Чарльз Уокер из "Комитета консервативной поддержки 1922 года", который устанавливает правила голосования, заявил в четверг: "Мы стремимся получить двух человек к четвергу 20 июня".

Когда кандидатов останется двое, начнется уже второй, решающий тур выборов. И тут к голосованию подключатся уже около 160 тысяч членов партии, которые проголосуют за своего избранника по электронной почте. На всю кампанию отводится полтора месяца, а имя лидера тори будет известно в 20-х числах июля, но не позднее 28-го числа.

Кто же является "фаворитом" предвыборной гонки? В последние недели им безоговорочно считался давний соперник Мэй, Борис Джонсон. Этот "жесткий брекзитер", бывший мэр Лондона и экс-глава британского МИД имеет репутацию эксцентричного и временами непредсказуемого политика. Однако все едва не перевернулось вверх дом после визита в Лондон похожего на Джонсона как внешне, так и повадками президента США Дональда Трампа, которого многие политики в Альбионе упрекнули во вмешательстве своими советами и наставлениями во внутренние дела Британии.

Трамп, назвав Джонсона "милым другом" и потенциально "великим премьер-министром", оказал своему лондонскому приятелю медвежью услугу. На этой негативной для многих в политическом бомонде Британии волне Джонсон неожиданного уступил в рейтинге своему сменщику на посту главы британского МИД, еще одному фавориту борьбы за кресло премьера 52-летнему Джереми Ханту. Этот, как его называют, "архитектор Brexit", встречал Трампа в аэропорту и сопровождал его на всех мероприятиях в ходе госвизита последнего, начиная от банкетов и заканчивая встречами на различных уровнях.

Хант также понравился Трампу своим намерением добиваться не только выхода из состава Евросоюза, но и готовностью первым делом после этого заключить масштабную торговую сделку со своими англосаксонскими друзьями по ту сторону Атлантики. Хант даже призвал бизнес-сообщество Британии немедленно установить полноценные контакты с будущими североамериканскими партнерами. В тройке фаворитов на пост лидера тори, читай премьера, значится еще один действующий министр. Речь о 51-летнем Майкле Гоуве, который занимает пост министра по вопросам окружающей среды. Гоув, который также успел встретиться с Трампом, ранее заявил о том, Британия не должна быть привязана к какой-то "фиксированной" дате выхода из состава Евросоюза, если ей понадобится немного больше времени для заключения сделки.

Стало известно, что теледебаты между кандидатами на пост главы тори пройдут в эфире BBC One 18 июня.

Между тем



Издание express.co.uk сообщает, что Тереза Мэй может отложить свою отставку с поста премьера, если выборы выиграют Борис Джонсон или бывший министр по Brexit Доминик Рааб, которые настаивают на том, что Британия должна выйти из состава Евросоюза не позже 31 октября вне зависимости от того, будет ли достигнута сделка с Брюсселем.