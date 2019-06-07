Минкомсвязь в июне представит прототипы первых "суперсервисов"

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) до конца июня планирует представить первые прототипы суперсервисов - комплексов госуслуг, сгруппированных по типичным жизненным ситуациям, которые можно будет получать в "один клик". Об этом в интервью "РГ" в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал замглавы Минкомсвязи Максим Паршин.
Для запуска определены 25 "суперсервисов". Список был утвержден на заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию под председательством вице-премьера Максима Акимова. Эти "суперсервисы" будут покрывать не менее 90 процентов всех взаимодействий граждан, бизнеса и государства. Это фактически решит проблему "под ключ", уточнил Максим Паршин.
"В качестве примера распространенных ситуаций, с которыми сталкиваются граждане, можно привести рождение ребенка, переезд, получение социальных пособий и льгот. Для предпринимателей актуально получение услуг по открытию бизнеса, получение господдержки", - сказал Паршин.
Как ранее отмечал глава Минкомсвязи Константин Носков, благодаря созданию и запуску "суперсервисов", госуслуги станут проактивны: портал госуслуг сам будет напоминать пользователям - по электронной почте, в соцсетях или через push-уведомления на экране телефона - о том, что они нуждаются или имеют право на получение тех или иных услуг.
По словам Максима Паршина, в ближайшее время Минкомсвязь начнет представлять широкой общественности результаты разработок по созданию "суперсервисов".
"Можно будет увидеть, как все это будет выглядеть на смартфоне конкретного пользователя. После этого проведем обсуждение, утвердим "дорожные карты" и будем реализовывать", - сказал Паршин.
Комментируя перспективы полного перевода госуслуг в цифровой формат, замминистра уточнил, что для этого нужно переходить на реестровую модель, когда юридическую значимость имеет не бумажный документ с синей печатью, а запись в реестре государственной информационной системе. Для этого нужно менять законодательство.
"Ряд госуслуг уже переведен на реестровую модель. Будем переводить и остальные, поскольку это одно из основных условий, необходимых для запуска "суперсервисов", - заключил Максим Паршин.
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