Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

В четверг немецкий медбрат Нильс Хегель, который считается самым кровавым серийным убийцей в послевоенной Германии, был приговорен к пожизненному заключению за убийство 85 пациентов, сообщает The Telegraph .

Хегель признал, что он сознательно делал смертельные инъекции пациентам, чтобы продемонстрировать сослуживцам свои навыки реанимации, но часто не мог вернуть их к жизни. Бывшие коллеги рассказали, что называли его "реаниматологом Рэмбо", потому что он отталкивал других медиков, когда у пациента случалась остановка сердца.

"То, что вы сделали, настолько непостижимо, что я не могу в это поверить, - сказал судья Себастьян Бюрманн Хегелю, объявляя приговор. - Порой самой мрачной фантазии недостаточно, чтобы описать то, что ты сделал". Судья извинился перед родственниками жертв 42-летнего Хегеля за то, что суд не смог полностью "поднять весь туман", окружающий все масштабы его убийства. "Хегель попрал ваше достоинство и достоинство тех, кого вы потеряли", - сказал он.

Бывший медбрат уже отбывает пожизненное заключение после того, как его осудили за убийство двух пациентов и за попытку убийства трех других. Но полный масштаб его злодеяний стал очевидным только после окончания многолетнего следствия.

В период с 2000 по 2005 год, работая медбратом в двух клиниках на севере Германии, Хегель экспериментировал с различными лекарственными средствами, чтобы стимулировать остановку сердца у пациентов и продемонстрировать свои навыки коллегам, спасая их.

Но реанимация часто заканчивалась неудачей, и пациенты умирали. Преступления Гегеля были впервые раскрыты в 2005 году, когда его поймали в момент ввода пациенту лекарства, изменяющего ритм сердца.

Тогда он был признан виновным в покушении на убийство и приговорен к семи годам лишения свободы. А следствие, тем временем, начало задаваться вопросами о смерти других пациентов, которых он обслуживал.

В 2015 году он был признан виновным в убийстве двух пациентов и попытке убийства двух других. Именно тогда Хегель впервые признался, что делал смертельные уколы еще большему количеству пациентов, и было начато крупное расследование, включающее эксгумацию более 130 тел.

По оценке экспертов, полный масштаб убийства Гегеля так и не может быть известен никогда. Немецкая полиция считает, что он мог убить более 200 пациентов, но во многих случаях нет никаких доказательств этому, потому что более 70 его потенциальных жертв были кремированы.

Сам Хегель признал факт 55 убийств, но отрицал или утверждал, что не может вспомнить о других. Следователи полагают, что медбрат совершал свои злодеяния от тщеславия, скуки и желания похвастаться перед своими коллегами.

В итоге он был признан виновным в 85 случаях убийства и приговорен к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения или досрочного освобождения. Как отмечают наблюдатели, это очень редкий приговор, выносимый только в самых исключительных случаях в Германии.