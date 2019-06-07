Новак: Рост спроса на нефть из-за торговых войн может упасть

"Если изначально планировался рост спроса в 2019 году на нефть примерно в 1,3-1,4 миллиона баррелей в день, то в связи с торговыми войнами спрос может составить меньше 1 миллиона баррелей. Это серьезный фактор неопределенности", - приводит слова Новака агентство ТАСС.
При этом глава Минэнерго считает, что снимать риски и оперативно реагировать на неопределенности, возникающие из-за санкций и войн, помогут соглашения между странами ОПЕК и "не ОПЕК".
Напомним, что США с 10 мая повысила с 10 до 25% пошлины на ввоз китайских товаров. В ответ власти Китая с 1 июня ввели пошлины в отношении более 5 тысяч товаров из США.
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