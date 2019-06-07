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Экономика
07.06.2019 11:37
Текст: Ольга Игнатова

Новак: Рост спроса на нефть из-за торговых войн может упасть

Менее 1 миллиона баррелей в сутки может составить спрос на нефть из-за торговой войной между США и Китаем. Об этом рамках ПМЭФ-2019 сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

"Если изначально планировался рост спроса в 2019 году на нефть примерно в 1,3-1,4 миллиона баррелей в день, то в связи с торговыми войнами спрос может составить меньше 1 миллиона баррелей. Это серьезный фактор неопределенности", - приводит слова Новака агентство ТАСС.

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При этом глава Минэнерго считает, что снимать риски и оперативно реагировать на неопределенности, возникающие из-за санкций и войн, помогут соглашения между странами ОПЕК и "не ОПЕК".

Напомним, что США с 10 мая повысила с 10 до 25% пошлины на ввоз китайских товаров. В ответ власти Китая с 1 июня ввели пошлины в отношении более 5 тысяч товаров из США.

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