Появились первые изображения новой операционной системы Huawei

Компания Huawei в мае попала в черный список Белого дома и лишилась партнерства с Google, из-за чего в новых смартфонах китайского производителя нельзя будет использовать операционную систему Android.

Вероятно, в Huawei готовились к такому исходу и поэтому занимались разработкой собственной операционки.

Технологический гигант из Поднебесной ранее зарегистрировал торговые марки Hongmeng OS и ARK OS. Пока до сих пор неясно, какое название будет выбрано в итоге, но зато в Сеть уже утекли первые скриншоты интерфейса.

Have a quick look at Huawei Hongmeng/ARK OS pic.twitter.com/SMeA4h64VP — China Tech Watch (@Feeling4Tech) 6 июня 2019 г.

На лицо очевидное сходство с "pеленым роботом", а те, кто знаком с фирменной актуальной надстройкой EMUI, так и вообще могут не заметить разницы - такая же "списочная" схема расположения настроек, такие же ползунки переключателей.

По понятным причинам Huawei не будет делать свою ОС революционной и не похожей ни на что, созданное ранее. Сейчас основная задача IT-корпорации - сделать переход для пользователя с Android на новую ОС максимально плавным. В идеале, чтобы массовый потребитель, не вдающийся в технические тонкости, и вовсе не заметил для себя подмены.

Ожидается, что новая операционная система станет доступна уже этой осенью.