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Появились первые изображения новой операционной системы Huawei

07.06.2019,  
13:33
Текст:  Богдан Бобров
Фото: Скриншот сайта Huawei Фото: Скриншот сайта Huawei
Фото: Скриншот сайта Huawei

Компания Huawei в мае попала в черный список Белого дома и лишилась партнерства с Google, из-за чего в новых смартфонах китайского производителя нельзя будет использовать операционную систему Android.

Вероятно, в Huawei готовились к такому исходу и поэтому занимались разработкой собственной операционки.

Технологический гигант из Поднебесной ранее зарегистрировал торговые марки Hongmeng OS и ARK OS. Пока до сих пор неясно, какое название будет выбрано в итоге, но зато в Сеть уже утекли первые скриншоты интерфейса.

На лицо очевидное сходство с "pеленым роботом", а те, кто знаком с фирменной актуальной надстройкой EMUI, так и вообще могут не заметить разницы - такая же "списочная" схема расположения настроек, такие же ползунки переключателей.

По понятным причинам Huawei не будет делать свою ОС революционной и не похожей ни на что, созданное ранее. Сейчас основная задача IT-корпорации - сделать переход для пользователя с Android на новую ОС максимально плавным. В идеале, чтобы массовый потребитель, не вдающийся в технические тонкости, и вовсе не заметил для себя подмены.

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Ожидается, что новая операционная система станет доступна уже этой осенью.

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