Путин констатировал кризис мировой экономики

"Формально за последнее время рост глобальной экономики характеризуется положительными значениями - чуть больше 3 процентов за последние годы", - констатировал Владимир Путин.

"Но необходимо откровенно признать: существующая модель международных экономических отношений - в кризисе, - заявил глава государства. - Проблемы накапливаются и множатся последние десятилетия".

"После холодной войны архитектура мировой экономики кардинально изменилась", - заметил Путин. Доминирующая модель развития, основанная на евроатлатизме, стала претендовать на универсальную роль. А сейчас глобальная торговля перестала быть безусловным двигателем мировой экономики, считает он.

В то же время новый двигатель, роль которого должны были сыграть суперсовременные технологии, пока проходит отладку и не заработал на полную мощность, пояснил глава государства. "Более того, мировая экономика вошла в период торговых войн и растущего уровня протекционизма - прямого и скрытого", - констатировал он.