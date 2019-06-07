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Петербургский Международный
Экономический Форум
Власть
07.06.2019 15:15
Текст: Кира Латухина (Санкт-Петербург)

Путин констатировал кризис мировой экономики

Глобальная экономика растет, но действующая модель экономических отношений - в кризисе, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

"Формально за последнее время рост глобальной экономики характеризуется положительными значениями - чуть больше 3 процентов за последние годы", - констатировал Владимир Путин.

"Но необходимо откровенно признать: существующая модель международных экономических отношений - в кризисе, - заявил глава государства. - Проблемы накапливаются и множатся последние десятилетия".

Путин призвал обсудить состояние глобальной экономики

"После холодной войны архитектура мировой экономики кардинально изменилась", - заметил Путин. Доминирующая модель развития, основанная на евроатлатизме, стала претендовать на универсальную роль. А сейчас глобальная торговля перестала быть безусловным двигателем мировой экономики, считает он.

В то же время новый двигатель, роль которого должны были сыграть суперсовременные технологии, пока проходит отладку и не заработал на полную мощность, пояснил глава государства. "Более того, мировая экономика вошла в период торговых войн и растущего уровня протекционизма - прямого и скрытого", - констатировал он.

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