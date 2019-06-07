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07.06.2019 13:40
Рубрика: Легковые авто

Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра машин

Текст: Ольга Игнатова
Ужесточились требования к техосмотру автомобилей. Вскоре его невозможно будет пройти без фотофиксации.
Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости
Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости

Закон, который вводит обязательную фотофиксацию автомобиля во время технического осмотра и оформление диагностических карт в электронном виде, подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
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Сегодня подавляющее большинство автовладельцев проходит техосмотр и получает диагностические карты без реального прибытия в пункты техосмотра. Делается это через людей и фирмы, которые занимаются выдачей полисов ОСАГО. Ведь полис "автогражданки" нельзя купить, если нет планового техосмотра. Но если для новых машин отсутствие реального техосмотра не так критично (все-таки новые машины достаточно надежны и не разваливаются на ходу), то для подержанных это чревато катастрофой. Надежда только на владельца: хорошо, если он хоть как-то следит за авто. А если нет?

Новый закон как раз и нацелен на противодействие практике массового оформления диагностических карт без реального проведения процедуры техосмотра, которая приводит к росту числа ДТП из-за технических неисправностей машин. На МВД возлагаются обязанности по контролю за организацией и проведением техосмотра. В частности, ведомство будет оценивать, соблюдают ли операторы установленные правительством РФ правила проведения техосмотра.

Фото: iStock
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Утверждение конкретных требований к производственно-технической базе, фотографическому изображению транспортного средства, порядку и срокам хранения указанного изображения в единой автоматизированной информационной системе техосмотра возлагается на региональные власти.

Диагностические карты могут оформляться как в бумажной форме, так и в виде электронного документа, который подписывает эксперт, проводивший диагностику авто, используя усиленную квалифицированную электронную подпись.

Закон вступает в силу по истечении года со дня его официального опубликования.

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#техосмотр