Рапота: Соглашение о взаимном признании виз может быть подписано в этом году

"Ждём, на белорусской стороне сейчас проходит согласование. Меня заверили, что вопрос будет решен, надеюсь, что в этом году", - сказал Госсекретарь, слова которого приводит информационный портал Союзного государства.
Григорий Рапота прокомментировал и ситуацию с нефтепроводом "Дружба". По его мнению, главное, чтобы "вопросы были поставлены, стороны были заинтересованы в их решении и переговоры имели смысл".
Госсекретарь ставит резонно вопрос: "Если это некая случайность, которая больше никогда не повторится, то стоит ли из-за этого копья ломать? А если есть какие-то риски на будущее, то, естественно, было бы правильно разработать такие механизмы, которые сводили бы возможность возникновения подобной ситуации к минимуму".
По словам Григория Рапоты, ситуация с нефтепроводом "Дружба" не может кардинально поменять взаимоотношения внутри Союзного государства.
Следует напомнить, что ранее, как уже сообщалось, президент РФ Владимир Путин отрицательно ответил на вопрос о
"Нет, и быть не может", - сказал глава государства на пленарном заседании Петербургского форума. По его мнению, белорусы, русские и украинцы изначально являлись одним народом, но со временем обрели свою идентичность, и в Москве "с пониманием и уважением" относятся к тому факту, что теперь они живут в разных странах. Что же касается объединения России и Белоруссии, то у этих двух государств есть планы взаимодействия, но все они вписываются в рамки Союзного государства.
"Я убежден, что наши люди в этом заинтересованы", - заявил российский президент.
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