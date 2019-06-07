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07.06.2019 14:51
Рубрика: Дороги

ЦОДД предупредил о дачных пробках в Москве

Текст: Сергей Жуков
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

В московском Центре организации дорожного движения рассказали, когда лучше выезжать на загородные пикники и дачи, чтобы не простоять в дорожных пробках.

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Как сообщили в пресс-службе ведомства, выезд на шашлыки стоит отложить на поздний вечер, а лучше и вовсе перенести на утро 8 июня.

- Тополиный пух. Жара. Июнь. Пятница. Дачники. Если вам тоже за город сегодня, и вы не хотите стать частью этой утомительной картины, поезжайте сегодня попозже. Или завтра пораньше, - говорится в сообщении ЦОДД.