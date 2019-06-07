Юрий Стоянов прочитал "Метель" Пушкина под музыку симфонического оркестра

Актер Юрий Стоянов прочитал перед многочисленными зрителями, собравшимися в этот вечер на Красной площади, повесть Александра Пушкина "Метель" в сопровождении Симфонического оркестра радио "Орфей" под управлением заслуженного артиста России Сергея Кондрашева.

Такие литературно-музыкальные чтения уже давно проходят в Московской филармонии, а потому весь процесс отлично налажен и отрепетирован. Со сцены в этот день прозвучали композиции Свиридова, Чайковского и Прокофьева

Несмотря на предсказуемость происходящего - Юрий читает, оркестр играет, Юрий читает, оркестр играет - оторвать взгляд от сцены было невозможно. Стоянов ни на секунду не выходил из образа - когда вступала музыка, он продолжал воздевать руку к небу, с отчаянием держаться за голову или самозабвенно что-то бормотать. Импровизации место тоже находилось: когда на строках "Марья Гавриловна была воспитана на французских романах, и, следственно, была влюблена" зазвонили колокола, Юрий взял паузу и со словами "Не дадут соврать" перекрестился.

Особенно феерично Стоянов отыгрывал старушек и стариков, а ближе к концу стал совсем уж очаровательно куражиться: повальсировал с женщинами из первого ряда и даже стащил у дирижера палочку, вполне профессионально заменив его на минутку. Ну а под занавес Юрий сложил из листов с текстом повести самолетики и запустил их в зал. В унисон с заключительным аккордом последний самолетик пролетел ползала и очутился в руках счастливой зрительницы.

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