Куратор Болонской ярмарки детской литературы посетила "Красную площадь"

В ней приняли участие руководитель Дирекции выставок и ярмарок Андрей Гельмиза, директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина и европейская гостья - руководитель национальной секции Международного совета по детской книге (IBBY) в Италии, основатель самого известного детского книжного магазина Болоньи и "Академии Дроссельмейера" Грация Готти (Grazia Gotti).

Открывая собрание, Андрей Гельмиза напомнил собравшимся журналистам и издателям, что он пришел в дирекцию, чтобы "перезапустить" ММКВЯ, сделать старейшую Московскую книжную выставку более современной, креативной и открытой миру.

Затем слово вязала Мария Веденяпина. Она рассказала о планах по развитию детского книгоиздания на ближайшие несколько лет. Так, в сентябре этого года в ходе работы ММКВЯ пройдет подготовленная дирекцией Болонской ярмарки детской литературы экспозиция "1000 лучших книг на ММКВЯ" - куратором которой как раз и будет Грация Готти. В сентябре будущего года в Москве пройдет конгресс IBBY, в котором в формате B2B примут участие полторы тысячи делегатов со всего света, еще через год - отдельная ярмарка детской литературы, организуемая ММКВЯ совместно с Болонской ярмаркой, и еще через год - в 2022 году - предполагается, что Россия станет почетным гостем в Болонье.

Грация Готти поздравила собравшихся с тем, что конгресс IBBY наконец-то пройдет в Москве. Это не только почетно, но и практично: все приехавшие 1500 делегатов станут после этого "послами" русской детской литературы и русской книжной иллюстрации. Кроме того, подобный форум всегда оказывается "катализатором процессов": Грация Готти надеется, что уже в этом году она увидит работы художников не только из Москвы, но со всей страны, особенно художников молодых, а в будущем году удастся организовать выставку работ одного из российских центров художественного образования.

Мир детского книгоиздания меняется, подчеркнула синьора Готти - как, впрочем, и мир книгоиздания в целом. Так, вместо "детских энциклопедий" и "образовательных книг" появилась концепция knowledge books ("книги знаний"), - и она хочет видеть такие книги из России.

Также должны меняться и книжные ярмарки: не просто сопровождаться профессиональными программами и программами для начинающих сочинителей и художников (т.н. illustrator’s survey corners - "уголками спасения иллюстраторов"), но выходить "в город" - устраивать параллельные программы off-fair, вне ярмарки - в книжных магазинах, на площадях, вплоть до городской мэрии.

"Мы в начале пути, - подытожил Андрей Гельмиза. - Проект нашей детской ярмарки только родился, это такой живенький ребенок, который быстро растет".

После чего синьора Готти отправилась на площадь - лично знакомиться с издателями и изучать их продукцию, представленную на фестивале. Для этого она и приехала в Москву.

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