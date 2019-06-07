После гибели детей под Тверью возбуждено дело

В Тверской области возбуждено уголовное дело в связи с гибелью при пожаре двух малолетних детей и мужчины.

Возгорание в одной из квартир двухэтажного деревянного дома на улице Пролетарской города Бежецка случилось 6 июня в шестом часу вечера. Во время его ликвидации были обнаружены тела 39-летнего мужчины и двух детей - 2016 и 2017 года рождения.

- Очаг пожара находился на диване в комнате, где и были найдены тела погибших, - рассказали в следственном управлении СК РФ по Тверской области. - С места изъяты необходимые объекты, имеющие доказательственное значение, допрошены свидетели.

При визуальном осмотре признаков насильственной смерти на телах детей и мужчины не обнаружено. Для установления точной причины смерти погибших тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Чтобы выяснить причину возгорания, назначена пожарно-техническая судебная экспертиза.

В региональном СК сообщили, что по факту произошедшего Бежецкий межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение по неосторожности смерти двум или более лицам).

По информации правительства Тверской области, с родителями погибших детей работают психологи. Пострадавшим от пожара жильцам дома будет оказана помощь. Главе Бежецкого района поручено предоставить жителям дома временное жилье, пока поврежденные квартиры будут восстанавливаться.