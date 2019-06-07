СК арестовал четырех подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца ГРУ

До четырех человек выросло число задержанных участников драки в подмосковном Красногорске, в результате которой погиб бывший боец Главного управления Генштаба Никита Белянкин.

На сегодняшний день по этому уголовному делу арестованы уже четверо фигурантов дела, в том числе и обвиняемый в убийстве Сергей Ходжаян, а также гражданин России Сурен Маркосян и двое граждан Армении Нарек Степанян и Саак Саакян, их обвиняют в хулиганстве. Никто из них свою вину не признает.

Сейчас следствие ищет еще несколько человек, так как по оперативной информации в драке участвовало предположительно десять человек.

После гибели Никиты Белянкина Следственный комитет возбудил уголовные дела об убийстве, причинении телесных повреждений и хулиганстве.