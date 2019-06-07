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07.06.2019 15:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК арестовал четырех подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Текст: Наталья Козлова

До четырех человек выросло число задержанных участников драки в подмосковном Красногорске, в результате которой погиб бывший боец Главного управления Генштаба Никита Белянкин. 

Фото: youtube.com
Опубликовано видео задержания фигурантов дела об убийстве спецназовца

На сегодняшний день по этому уголовному делу арестованы уже четверо фигурантов дела, в том числе и обвиняемый в убийстве Сергей Ходжаян, а также гражданин России Сурен Маркосян и двое граждан Армении Нарек Степанян и Саак Саакян, их обвиняют в хулиганстве. Никто из них свою вину не признает.

Сейчас следствие ищет еще несколько человек, так как по оперативной информации в драке участвовало предположительно десять человек.

После гибели Никиты Белянкина Следственный комитет возбудил уголовные дела об убийстве, причинении телесных повреждений и хулиганстве.

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