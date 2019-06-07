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07.06.2019 15:42
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Спартак" продлил контракт с Ещенко

Текст: Артур Нанян

Футболист Андрей Ещенко продолжит карьеру в "Спартаке". Московский клуб продлил контракт с защитником до лета следующего года.

Несмотря на солидный по футбольным меркам возраст (35 лет) и перенесенную относительно недавно операцию на колене, Андрей все еще пользуется доверием у тренерского штаба "красно-белых" во главе с Олегом Кононовым. Но при этом ни для кого не является секретом, что основным правым защитником столичного клуба является Николай Рассказов.

Фото: РИА Новости
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Что будет с остальными ветеранами "Спартака" - пока сказать сложно. Ранее в СМИ появилась информация, что "красно-белые" решили расстаться с капитаном команды Денисом Глушаковым. Вероятно, останется Дмитрий Комбаров, который во второй половине сезона редко появлялся на поле. Что будет с голкипером Артемом Ребровым - неясно. Как и не до конца понятно, рассчитывает ли Кононов на Луиса Адриано и Зе Луиша.

Добавим, что Ещенко перешел в "Спартак" летом 2016 года. Вместе с москвичами он выиграл чемпионат и Суперкубок России.

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