Суд крупно оштрафовал отловщика косаток для приморской "тюрьмы"

Это первое из четырех аналогичных административных дел, которые были возбуждены в отношении компаний-отловщиков косаток и белух. Напомним, животные содержатся в бухте Средней.

Первым было рассмотрено дело в отношении ООО "Белый кит". Фрунзенский районный суд признал эту компанию виновной в нарушении правил рыболовства.

Как стало известно "РГ", наказание вынесено по ч .2 ст. 8.17 КоАП РФ. Фирма-правонарушитель получила крупный штраф в размере 28,173 миллиона рублей. Он был рассчитан исходя из стоимости отловленых косаток.

Штраф наложен в двукратном размере стоимости "водных биологических ресурсов". При этом суд отказался от конфискации судна и орудий лова. Постановление еще не вступило в законную силу - оно может быть обжаловано в апелляционную инстанцию в Приморский краевой суд в течение 10 дней.

На очереди рассмотрение еще трех аналогичных дел, возбужденных в отношении других компаний-отловщиков. Слушания стартуют на следующей неделе.

Тем временем стали известны сроки выпуска "арестантов китовой тюрьмы" на волю. Как сообщил агентству РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков, процесс стартует в ближайшие 10 дней.

"Сами выпуски начнутся раньше конца лета, - рассказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума. - Мы ведем работу, возможно, что ближайшие выпуски начнутся в течение ближайших 10 дней. Дальше будем смотреть, но пока программа рассчитана до сентября".

Справка "РГ"

В бухте Средняя уже несколько месяцев содержатся десять косаток и 87 белух. Их отловили для продажи в океанариумы, что вызвало критику со стороны зоозащитных общественных организаций. По факту отлова животных были возбуждены уголовные и административные дела.