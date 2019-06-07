Суд крупно оштрафовал отловщика косаток для приморской "тюрьмы"

Новости

Пожар на "Серпе и молоте" в Москве потушен 13:44
Темные стекла: когда носить солнцезащитные очки вредно 13:40
Прокуратура проверит сведения о выброшенном из трамвая новосибирце 13:36
Общественная делегация из ЕС посетила Крымский мост 13:34
На ПМЭФ-2019 показали Крымский мост с поездами 13:31
МВД: Журналист "Медузы" задержан за распространение наркотиков 13:20
В Курской области будет открыт завод по переработке сои 13:14
Супруга Александра Панкратова-Черного рассказала о его состоянии 13:07
Новый Kia Sorento показался на тестах в компании с BMW X5 13:00
Представители МПА СНГ включены в миссию наблюдателей на выборах в Казахстане 12:50
Ле Пен: Победа во Второй мировой войне была бы невозможна без СССР 12:48
Анонс первого полета ударного "Охотника" не оставили без внимания в США 12:44
В Москве загорелся бывший "Серп и молот" 12:42
Сериал "Болотная тварь" закрыли сразу после премьеры 12:37
Уральцы предложили выпустить "Книгу всенародной Памяти" о ветеранах 12:32
Под Калугой трое рабочих утонули в навозе 12:30
В Красноярске водитель иномарки проехал по пешеходному мосту 12:27
Полиция Сургута изъяла 43 тысячи бутылок поддельного алкоголя 12:22
В Нижневартовске задержали группу "нефтяных" воришек 12:22
В Петербурге презентуют мобильное приложение для контроля депрессии 12:20
"Почта России" и "Авито" запустят совместный сервис доставки 12:18
Социологи выяснили, как россияне выбирают друзей 12:17
Lada Granta сможет ездить на дешевом бензине 12:16
В Пензенской области хирург пойдет под суд за смерть пациента 12:15
В Красноярском зоопарке показали самых маленьких обезьянок 12:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие машины лучше защищены от похищений
Какие машины лучше защищены от похищений
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Жители каких регионов боятся смены работы и снижения зарплаты
Жители каких регионов боятся смены работы и снижения зарплаты
07.06.2019 13:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд крупно оштрафовал отловщика косаток для приморской "тюрьмы"

Текст: Денис Передельский
В Приморском крае Фрунзенский районный суд Владивостока вынес постановление по делу о вылове косаток и оштрафовал на 28 миллионов рублей одну из занимавшихся этим компаний. Об этом сообщает ТАСС.

Это первое из четырех аналогичных административных дел, которые были возбуждены в отношении компаний-отловщиков косаток и белух. Напомним, животные содержатся в бухте Средней.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Отловщики объяснили экскурсии в "китовую тюрьму"

Первым было рассмотрено дело в отношении ООО "Белый кит". Фрунзенский районный суд признал эту компанию виновной в нарушении правил рыболовства.

Как стало известно "РГ", наказание вынесено по ч .2 ст. 8.17 КоАП РФ. Фирма-правонарушитель получила крупный штраф в размере 28,173 миллиона рублей. Он был рассчитан исходя из стоимости отловленых косаток.

Штраф наложен в двукратном размере стоимости "водных биологических ресурсов". При этом суд отказался от конфискации судна и орудий лова. Постановление еще не вступило в законную силу - оно может быть обжаловано в апелляционную инстанцию в Приморский краевой суд в течение 10 дней.

На очереди рассмотрение еще трех аналогичных дел, возбужденных в отношении других компаний-отловщиков. Слушания стартуют на следующей неделе.

Тем временем стали известны сроки выпуска "арестантов китовой тюрьмы" на волю. Как сообщил агентству РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков, процесс стартует в ближайшие 10 дней.

"Сами выпуски начнутся раньше конца лета, - рассказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума. - Мы ведем работу, возможно, что ближайшие выпуски начнутся в течение ближайших 10 дней. Дальше будем смотреть, но пока программа рассчитана до сентября".

Справка "РГ"

В бухте Средняя уже несколько месяцев содержатся десять косаток и 87 белух. Их отловили для продажи в океанариумы, что вызвало критику со стороны зоозащитных общественных организаций. По факту отлова животных были возбуждены уголовные и административные дела.

Происшествия Правосудие Суд Общество Природа Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Дальний Восток ЦФО Москва ДФО Приморский край Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ПМЭФ 2019
Специальный проект
ПМЭФ 2019
Россия заявила протест в связи с инцидентом в Восточно-Китайском море
Шредер осудил давление США на Данию и ЕС по "Северному потоку - 2"
Главный редактор RT Симоньян госпитализирована
Пушков заявил о завершении "изоляции" России