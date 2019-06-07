В Москве запустят пилотный проект по развитию технологии 5G

Соглашение о взаимодействии в развитии услуг связи и телекоммуникационных технологий в столице подписали мэр Москвы Сергей Собянин и президент ПАО "МТС" Алексей Корня. Произошло это в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Документом на пять лет предусмотрен ряд пилотных проектов, направленных на развитие новых цифровых технологий и услуг связи в Москве, в том числе в области виртуальной и дополненной реальности, "Интернета вещей", "Умного города", технологий 5G. С этой целью планируется создать необходимую информационно-телекоммуникационную инфраструктуру.
Соглашение будет автоматически продлеваться, если кто-то из сторон не решит прекратить его действие.
Напомним, ПАО "МТС" - одна из крупнейших российских телекоммуникационных компаний. Она входит в "большую четверку" операторов связи на территории России.
В прошлом году Сергей Собянин подписал аналогичное соглашение с генеральным директором ПАО "МегаФон" Сергеем Солдатенковым также в рамках ПМЭФ о взаимодействии в целях развития услуг связи и информационно-телекоммуникационных технологий в Москве.
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