Новости

"Крестница" Стивена Сигала леопардесса Борте снова стала мамой 06:24
Названы семь простых способов предотвратить болезни сердца 06:15
На приморской трассе, где 25 машин попали в ДТП, погиб человек 06:11
Слушания по делу Ассанжа перенесены на 14 июня 05:56
В Москве воздух прогреется до +31 градуса 05:18
Пушков заявил о завершении "изоляции" России 05:05
СМИ: Трамп объявит о новом чрезвычайном положении в США 04:55
В Приморье сотрудники МЧС спасли людей из затонувшего катера 04:54
Дизельные субмарины ТОФ сразились в подводной дуэли 04:43
На Сахалине травмированного туриста эвакуировали вертолетом 04:38
На Сахалине появится гостиница сети Hilton 04:25
Крупную нарколабораторию обнаружили в Нидерландах после урагана 04:23
Мексика разместит на южной границе дополнительные силы Нацгвардии 03:32
Пожарные ликвидировали возгорание на крупном рынке в Тбилиси 03:00
В США арестовали мужчину за угрозы сенаторам 02:12
Сирийские войска отразили атаку боевиков на базу в провинции Хама 01:51
Представлен календарь российской Премьер-лиги на сезон 2019/20 01:19
Власти Сербии объявили режим ЧС из-за ливней и наводнений 01:18
Генконсульство в Марселе прокомментировало сообщения о "шпионе" из РФ 00:45
Венедиктов извинился перед Симоньян за инцидент в редакции "Эха Москвы" 00:31
Число погибших в ДТП с автобусом в Дубае возросло до 17 человек 00:30
Путин показал Си Цзиньпину "Аврору" 00:02
Пять работников завода ExxonMobil в США пострадали из-за торнадо 06.06.2019
Главный редактор RT Симоньян госпитализирована 06.06.2019
На кладбище в Румынии произошли столкновения румын с венграми 06.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему Пушкин по-прежнему говорит с нами как современник
Почему Пушкин по-прежнему говорит с нами как современник
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Верховный суд разъяснил, как правильно защищать деловую репутацию
Верховный суд разъяснил, как правильно защищать деловую репутацию
07.06.2019 06:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Крестница" Стивена Сигала леопардесса Борте снова стала мамой

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда" Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"
Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"

Фотоловушки ФГБУ "Земля леопарда" запечатлели самку дальневосточного леопарда Leo 16F Борте в сопровождении двух котят, сообщает пресс-служба национального парка. Эта кошка в сентябре 2015 года стала "крестницей" американского актера, режиссера и продюсера Стивена Сигала.

Фото: facebook.com/amurleo
В Приморье тигры научились программировать фотоловушки

Он стал хранителем молодой леопардессы во время визита во Владивосток на кинофестиваль "Меридианы Тихого". Тогда актер и дал хищнице имя Борте в честь первой жены Чингисхана Королевы Борте, которая имела девять детей.

Имя оказалось пророческим. Подтверждая его самка, леопарда выращивает уже третье поколение котят, которое и "попало в ловушку".

Перед камерой, снявшей кошачье семейство, первой прошла мать. После чего фотоловушка зафиксировала проход сначала одного, а затем уже другого котенка. Малыши появлялись перед камерой несколько раз - на пути туда и обратно.

По словам начальника отдела науки "Земли леопарда" Анны Виткаловой, возраст детенышей примерно восемь - десять месяцев. Раз они раньше не появлялись перед фотоловушками, значит их опытной матери удавалось их хорошо скрывать.

Скоро котята будут жить самостоятельной жизнью. И тогда получат свои индивидуальные номера в базе нацпарка.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ПМЭФ 2019
Специальный проект
ПМЭФ 2019
Пушков заявил о завершении "изоляции" России
Матвиенко выразила надежду на принятие закона о многодетных семьях
Представлен календарь российской Премьер-лиги на сезон 2019/20
Путин заявил, что Россия не собирается вмешиваться в выборы США