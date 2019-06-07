"Крестница" Стивена Сигала леопардесса Борте снова стала мамой

Фотоловушки ФГБУ "Земля леопарда" запечатлели самку дальневосточного леопарда Leo 16F Борте в сопровождении двух котят, сообщает пресс-служба национального парка. Эта кошка в сентябре 2015 года стала "крестницей" американского актера, режиссера и продюсера Стивена Сигала.

Он стал хранителем молодой леопардессы во время визита во Владивосток на кинофестиваль "Меридианы Тихого". Тогда актер и дал хищнице имя Борте в честь первой жены Чингисхана Королевы Борте, которая имела девять детей.

Имя оказалось пророческим. Подтверждая его самка, леопарда выращивает уже третье поколение котят, которое и "попало в ловушку".

Перед камерой, снявшей кошачье семейство, первой прошла мать. После чего фотоловушка зафиксировала проход сначала одного, а затем уже другого котенка. Малыши появлялись перед камерой несколько раз - на пути туда и обратно.

По словам начальника отдела науки "Земли леопарда" Анны Виткаловой, возраст детенышей примерно восемь - десять месяцев. Раз они раньше не появлялись перед фотоловушками, значит их опытной матери удавалось их хорошо скрывать.

Скоро котята будут жить самостоятельной жизнью. И тогда получат свои индивидуальные номера в базе нацпарка.