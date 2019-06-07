Черчесов: Дзюбе девушек доверять нельзя

Сборная России по футболу в пятницу провела тренировку на "Мордовии Арене" в Саранске, где днем позднее сыграет с командой Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Занятие началось в 12:00 мск, когда солнце начало уже основательно припекать. Впрочем, в российской команде скидок на погоду не делают - участие в тренировке приняли все 28 футболистов, приехавшие в Саранск. Первым на газон вышел главный тренер сборной Станислав Черчесов. Он не стал задерживаться на кромке поля и сразу деловито проследовал в центр круга. Следом из-под трибун появились футболисты. Парни, очевидно, находились в неплохом расположении духа, а самым заметным, как всегда, был капитан - Артем Дзюба. Появившись на поле, он сразу сфотографировался со своим же картонным изображением, а затем во время пробежки послал мяч в пустые ворота и театрально вскинул руки. В общем был в своем репертуаре.

Журналистам позволили созерцать лишь 15 минут тренировки. Но Черчесова и Дзюбу мы все же еще раз в этот день увидели - на предматчевой пресс-конференции.

В каком состоянии команда подходит к матчу с Сан-Марино? Все ли здоровы?

Черчесов: Состояние улучшалось с каждым днем. Сейчас уже видно, что и свежесть появилась. По окончании сезона мы дали игрокам три полных дня отдыха, чтобы они и дома побыли, дух перевели, а потом начали подготовку. Естественно каждый был в своем не самом оптимальном состоянии. Но эти дни помогли нам привести команду в другое состояние. Думаем, что эта работа прошла не зря. Что касается здоровья футболистов, понятно, что после сезона у кого-то есть маленькие болячки, но это рабочий процесс. Единственное, что нас расстроило, это травма (Юрия) Газинского, который уже вчера был в Мюнхене. Я с ним общался по видеосвязи. С утра у него сегодня должна быть операция, ждем информацию, как она прошла. Но на несколько месяцев мы его потеряли - это, конечно, расстраивает. Ну а в целом у нас есть цели и задачи, которые нужно выполнить.

Как оцените качество газона?

Черчесов: Я на любом поле готов постоять. Это больше вопрос к Артему Дзюбе.

Дзюба: Поле в хорошем состоянии. Надеюсь, в день игры его еще немножко польют. А то оно немножко суховатое. Но в целом очень красивый стадион.

Как считаете, Артем, способны ли вы завтра забить несколько голов и обойти в списке бомбардиров сборной, к примеру, Романа Павлюченко или хотя бы Валерия Карпина с Андреем Аршавиным (Павлюченко занимает третье место в этом списке с 21 мячом, четвертое место делят Карпин и Аршавин, у которых по 17 голов, в активе Дзюбы 16 результативных ударов - прим. "РГ")?

Дзюба: Наверное, способен, но цели такой нет. Важны прежде всего командные действия. Как сказал Станислав Саламович, у нас есть цели и задачи, которые нужно выполнить. Если каждый будет выполнять свои функции, будет результат. Иначе на поле возникнет бардак. Цели много забить нет, получится - буду рад. Думаю, все предпосылки к этому есть.

Станислав Саламович, есть задача забить максимальное количество мячей сопернику?

Черчесов: Понимаю ваши ожидания, но мы по-другому подходим к любой игре. Заранее ничего нельзя сказать. Конечно, если я начну вам говорить, что Сан-Марино - топ-сборная... Мы знаем, с кем мы играем, как мы играем. Важно правильно играть. И отсюда будет результат. Какой он будет - покажет матч. И с "Чертаново" мы хотели больше забить, и с Казахстаном хотели забивать, и завтра постараемся. Чтобы выигрывать, нужно забивать мячи. Хорошо, что вы подсказали статистику. Теперь я смогу правильно оценивать футболиста. Если он будет неправильно действовать, примем меры.

Артем, как ваши впечатления от Саранска?

Дзюба: Мы тут не так часто бываем. Пока впечатления позитивные. Нас тут хорошо встретили, мило, по-доброму. Мне очень нравится. Понимаем, что приезд сборной - праздник. Мы хотим принять в нем участие и порадовать болельщиков здесь и по всей стране. Это очень приятно: приезжать и чувствовать заинтересованность в сборной.

Сейчас в сборной тренируется много игроков, 28 человек. По каким критериям будете выбирать футболистов в заявку на матч?

Черчесов: У нас регламент, он не меняется. Есть возможность заявить 20 полевых футболистов, три вратаря. Оцениваем состояние, исходя также из того, что нас ждет еще один матч. Поэтому в первую очередь будем выбирать игроков, которые готовы чисто физически и которые подходят по своим характеристикам к завтрашней игре. У нас всегда в заявку не попадает два-три человека. Но это нормальный, рабочий процесс.

Артем, как вы отреагируете, если во время матча на поле выбежит девушка в купальнике, как это было во время финального матча Лиги чемпионов?

Дзюба: Позитивно. Главное, чтобы не было провокаций. Я слышал, у нее парень русский. Не хотелось, чтобы потом опять говорили: мол, русские во всем виноваты. Мне этот забег финал не испортил. Главное, что "Ливерпуль" выиграл.

Сами выведете такую болельщицу или доверите ее стюардам?

Черчесов: (перебивая) Девушек Артему доверять нельзя (смех в зале).

С учетом того, что соперник у нас не самый сильный, доверите ли вы место в воротах запасному вратарю?

Черчесов: У нас нет основных игроков или вратарей. Есть стартовый состав, который завтра выйдет на поле и будет выполнять поставленные перед ним задачи.

Премьер-лига презентовала календарь на следующий сезон. С вами он как-то согласовывался?

Черчесов: Нет.

По новому календарю, на 1 сентября, то есть непосредственно перед игрой сборной с Шотландией, запланирована игра "Спартак" - "Зенит". Можете оценить, насколько это повлияет на подготовку к важному матчу?

Черчесов: Это рабочий момент. У нас уже была ситуация, когда "Спартак" играл с "Зенитом" накануне нашей игры с бельгийцами. Мы уже адаптировались к этому. В некотором смысле это даже хорошо, потому что, когда перед важным матчем сборной игроки проводят игру такого высокого уровня за клуб, определенная адаптация происходит. А в составлении календаря мы не участвуем. Если у нас интересуются нашими пожеланиями, особенно перед большими турнирами, мы их высказываем. В этом плане у нас с лигой хорошие отношения. Если это не мешает делу, нам идут навстречу. Кстати, в игре "Спартака" с "Зенитом" перед матчем сборной есть еще один плюс. Она же в Москве будет? Значит после нее игрокам не нужно будет лететь в столицу. А так они у меня будут уже на базе.

Можно ли ожидать, что завтра игровую практику получат футболисты, которых нечасто увидишь в футболке сборной?

Черчесов: Еще раз повторяю, мы готовимся к конкретной игре, и никаких таких настроений у нас нет. Чтобы играть за сборную, надо заслужить.

Артем, завтра ожидается жара. Тот же прогноз на день, в который у вас запланирован матч и в Нижнем Новгороде. Как играть в такую погоду?

Дзюба: Нормально, мы привыкли к этому. И на чемпионате мира жара была. Но если не ошибаюсь, в Нижнем мы играем в 21:45, а тут в 19:00, то есть вечером. У нас отбор на Евро-2020, и мы хотим туда попасть. Погода нас не отвлекает. Есть цель, мы идем к ней.

Сможете назвать пару фамилий из состава Сан-Марино?

Дзюба: Мы сегодня только будем их разбирать. И вечером я буду знать полностью весь состав.

Станислав Саламович, что вообще из себя представляет наш завтрашний соперник?

Черчесов: Мы смотрели две их игры. На выезде они играли в пять, дома в четыре. Не знаем, что будет завтра. Понимаем, как против той или другой системы играть, но еще раз повторяю: нам надо отталкиваться от себя, играть в правильный футбол.