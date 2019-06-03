Газинский не сыграет с Сан-Марино и Кипром

Сборная России потеряла из-за травмы Юрия Газинского. Полузащитник "Краснодара" пропустит матчи отборочного цикла Евро-2020 против Сан-Марино (8 июня) и Кипром (11 июня).
Газинский получил травму плеча в первом тайме контрольной встречи с "Чертаново", в которой команда Станислава Черчесова выиграла со счетом 6:0. По итогам медицинского обследования у хавбека было выявлено повреждение вращательной манжеты плеча.
Восстановление от травмы Газинский будет проходить в расположении "Краснодара". Когда он сумеет вернуться в общую группу - пока неизвестно.
"Коллектив национальной сборной России желает Юрию скорейшего выздоровления и возвращения в строй", - говорится в сообщении на официальной странице нашей команды в Twitter.
Полузащитник национальной сборной России Юрий Газинский завтра покинет расположение национальной команды. После полученной в контрольном матче с "Чертаново" травмы сегодня вечером игроку было выполнено МРТ плечевого сустава, которое выявило повреждение вращательной манжеты плеча. pic.twitter.com/6YssjQInUh— Сборная России (@TeamRussia) 3 июня 2019 г.