Газинский не сыграет с Сан-Марино и Кипром

Сборная России потеряла из-за травмы Юрия Газинского. Полузащитник "Краснодара" пропустит матчи отборочного цикла Евро-2020 против Сан-Марино (8 июня) и Кипром (11 июня).

Газинский получил травму плеча в первом тайме контрольной встречи с "Чертаново", в которой команда Станислава Черчесова выиграла со счетом 6:0. По итогам медицинского обследования у хавбека было выявлено повреждение вращательной манжеты плеча.

Восстановление от травмы Газинский будет проходить в расположении "Краснодара". Когда он сумеет вернуться в общую группу - пока неизвестно.

"Коллектив национальной сборной России желает Юрию скорейшего выздоровления и возвращения в строй", - говорится в сообщении на официальной странице нашей команды в Twitter.