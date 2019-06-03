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03.06.2019 22:24
Рубрика: Спорт

Газинский не сыграет с Сан-Марино и Кипром

Текст: Артур Нанян

Сборная России потеряла из-за травмы Юрия Газинского. Полузащитник "Краснодара" пропустит матчи отборочного цикла Евро-2020 против Сан-Марино (8 июня) и Кипром (11 июня).

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Газинский получил травму плеча в первом тайме контрольной встречи с "Чертаново", в которой команда Станислава Черчесова выиграла со счетом 6:0. По итогам медицинского обследования у хавбека было выявлено повреждение вращательной манжеты плеча.

Восстановление от травмы Газинский будет проходить в расположении "Краснодара". Когда он сумеет вернуться в общую группу - пока неизвестно.

"Коллектив национальной сборной России желает Юрию скорейшего выздоровления и возвращения в строй", - говорится в сообщении на официальной странице нашей команды в Twitter. 

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