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07.06.2019 12:22
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Владимир Спиваков приехал в Пермь с 10-м фестивалем

Текст: Инесса Суворова (Пермь)
В Перми проходит традиционный для филармонического июня фестиваль Владимира Спивакова. Пять дней совершенно разных по духу и форме концертов, в которых представлено широкое разнообразие жанров, произведений и исполнителей.

Каждый вечер в зале аншлаги. И это, несмотря на то, что в городе едва завершилось другое масштабное культурное событие. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, пермякам давно известны традиции встреч "Владимир Спиваков приглашает…" - в нем выступают только звезды и исполняется здесь только то, что на фестивале еще никогда не звучало.

Фото: Московский международный дом музыки
Даниэль Лозакович выступит вместе с Владимиром Спиваковым

И надо отметить, что за все 10 лет, пока он идет в Прикамье, в его программе не было ни одного повтора - ни в солистах, ни в программе. Еще одна особенность пермских встреч - в количестве концертов. Во всех остальных городах России маэстро дает только три концерта, в Перми - пять. Более того, именно в нашем городе фестиваль впервые отмечает 10-летний юбилей, в других регионах он появился позже.

По признанию самого Владимира Спивакова, которые он делал неоднократно, он всегда с удовольствием играет для пермской публики. Он неплохо знает природу Прикамья, побывал уже во многих городах края, очень ценит коллекцию пермской деревянной скульптуры, а в этот приезд посетил музей современного искусства.

Фото: предоставлено организаторами Турецко-русского фестиваля классической музыки в Анталье.
Первый Турецко-русский фестиваль классической музыки прошел в Сиде

- Единственное, что меня огорчает в Перми - это отсутствие здесь настоящего концертного зала, - сказал он журналистам. - И это даже больно. Особенно после нашего фестиваля в Омске, где есть очень хороший филармонический зал. Просто удовольствие было там играть. А когда приезжаешь из Омска в Пермь, одолевает досада, просто большая досада. Тем более что предыдущие губернаторы, как вы помните, говорили: "мы сделаем, мы построим".

Он вспомнил историю, которая произошла на его выступлении в Перми во времена, когда, по его образному выражению, "книжки были деревьями на Рублевке". Тогда, после выступления "Виртуозов Москвы" среди аплодисментов из зала раздалось: "простите нас за этот ужасный зал!"

Но, тем не менее, юбилейный фестиваль Владимира Спивакова в Перми доставил большое удовольствие всем, кому удалось попасть в зрительный зал.

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