В Мурманске вложат полмиллиарда рублей в центр ядерной медицины

В Мурманской области построят центр ядерной медицины, который обойдется в 500 миллионов рублей. Он даст возможность проводить диагностику онкозаболеваний с помощью позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией.
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис обсудил подробности этого проекта с председателем правления Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС) Аркадием Столпнером в рамках Петербургского экономического форума.
Предполагается, что центр ядерной медицины позволит проводить до 2500 исследований в год.
Проектирование и строительство центра, монтаж оборудования, его сервисное обслуживание и обучение МИБС профинансирует из собственных средств. Речь идет о том, чтобы закупить позитронно-эмиссионный томограф, совмещенный с компьютерным томографом (ПЭТ/КТ), установить циклотрон и оснастить лабораторию для производства радиофармакологических препаратов. Сейчас в Мурманске продолжается поиск участка для размещения центра.
Этот вид помощи очень важен для жителей региона. Кривая заболеваемости онкологией в Мурманской области продолжает ползти вверх. В 2016 году выявлено 435 случаев злокачественных образований, в 2017 году - 437, а в 2018 году - 463.
- Реализация этого проекта позволит сделать доступными для жителей Мурманской области современные методики диагностики онкозаболеваний. Это жизненно важный вопрос, - подчеркнул Андрей Чибис.
Ядерная медицина - одно из самых инновационных медицинских направлений, где при лечении и диагностике используются радиоактивные изотопы. С помощью последних врачам удается диагностировать онкологические заболевания на той стадии, когда их еще не регистрирует обычный томограф.
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