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07.06.2019,  
08:45
Текст:  Антон Валагин

Неприятный сюрприз: в США оценили модернизированный Ту-22М3М

Модернизированный российский ракетоносец Ту-22М3М станет неприятным сюрпризом для ВМС США. Как и у предшественников, основная цель Ту-22М3М - авианосцы, но охотиться на них он будет с новым оружием. Благодаря мобильности обновленный самолет может возникать над самыми неожиданными для противника акваториями. Одним словом, неприятный сюрприз для ВМС США, резюмирует The National Interest.

В появившемся недавно ролике о полете ракетоносца не показана "стеклянная кабина" и новое бортовое оборудование, хотя известно, что электроника Ту-22М3М обновилась на 80 процентов. Бортовая аппаратура повысила точность навигации и уровень автоматизации, упростила предполетную подготовку, в нее интегрированы спутниковая навигация ГЛОНАСС, цифровая шина для обмена данными и системы радиоэлектронного противодействия взамен спаренной пушки в хвосте.А штанга для дозаправки в воздухе значительно расширила радиус действия самолета.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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- Основным оружием обновленного самолета станут тяжелые крылатые ракеты Х-32, одинаково пригодные для уничтожения как  крупных кораблей - летные характеристики делают прорыв системы ПВО Aegis вполне вероятным, - так и важных объектов типа мостов или электростанций. Со временем Ту-22М3М оснастят и гиперзвуковыми "Кинжалами", развивающими скорость в 10 Махов и способными нести ядерные боеголовки, - пишет Марк Эпископос.

Модернизированный ракетоносец стал авангардом новой стратегии противодействия авианосным ударным группам, действующим в сфере влияния России, считает военный эксперт Юрий Кнутов. .В отличие от Ту-160 его младший собрат Ту-22М3М может использовать большинство аэродромов страны и появляться в самых неожиданных местах - например, в Крыму. Зачастившим в Черное море американским эсминцам предстоят интересные ощущения от встречи с российскими ракетоносцами.

Серийное производство Ту-22М3М начнется в 2021 году. А модернизация строевых самолетов до нового уровня - в ближайшее время.

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