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07.06.2019 15:35
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Стало известно, где будут снимать сиквел "Последнего богатыря"

Текст: Мария Гафурова (Екатеринбург)

Урал станет одной из площадок, на которой будут снимать продолжение фильма-сказки "Последний богатырь". Предыдущая картина стала рекордсменом российского проката, собрав более 1,7 миллиарда рублей.

Как сообщила генеральный директор Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан на своей странице в Instagram, съемки сиквела "Последний богатырь. Корень зла" начались 6 июня в поселке Барвиха. Всего будут задействованы четыре локации: Подмосковье, Карелия, Урал и Краснодарский край. В частности, в Подмосковье будет выстроен целый город - зрителям впервые покажут сказочное Белогорье. Съемочный процесс займет более ста дней. Одновременно будут сниматься два продолжения.

Фото: karofilm.ru
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Фильм обещает быть очень технологичным: со зрелищными битвами и новыми персонажами. При этом, как обещают создатели картины, сохранится веселая и семейная атмосфера сказки.

"Один из основных посылов фильма: мы все отвечаем за свое прошлое. И последствия каждого поступка могут сказаться не только на нас, но и на окружающих, наших близких. Никогда не поздно исправить ошибки, но очень важно их осознать. Сказка поднимает многие вопросы, которые волнуют каждого из нас", - говорит Марина Жигалова-Озкан.

Режиссером сиквелов "Последнего богатыря" вновь выступит Дмитрий Дьяченко, снявший первый фильм. Главные роли исполнят Виктор Хориняк, Елена Яковлева и Тимофей Трибунцев.

"Последний богатырь" вышел на экраны российских кинотеатров 26 октября 2017 года. Меньше чем за две недели проката он преодолел отметку в один миллиард рублей и стал самым кассовым отечественным фильмом 2017 года. Всего картина заработала более 1,7 миллиарда рублей. Телевизионная премьера состоялась на канале "Россия" 1 января 2018 года.

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