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07.06.2019 14:45
Рубрика: Культура

Во Франции найден рисунок натуралиста возрастом 12 тысяч лет

Текст: Денис Передельский
Фото: Denis Gliksman / Institut national d’archeologie preventive Фото: Denis Gliksman / Institut national d’archeologie preventive
Фото: Denis Gliksman / Institut national d’archeologie preventive

Миссия Национального института превентивных археологических исследований Франции при раскопках в местечке Ангулем обнаружила плиту из известняка, на которой изображена лошадь и другие травоядные животные.

Об открытии сообщается на сайте института. Возраст "натуралистических" рисунков составляет около 12 тысяч лет. Наиболее хорошо видно изображение лошади без головы. Оно занимает половину поверхности плиты.

Фото: youtube.com
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Остальные животные изображены в виде геометрических фигур. Впрочем, в них ученые уже распознали зубра и оленей. По их мнению, рисунки выполнил "натуралист", представлявший так называемую азильскую культуру. Она существовала 12-14 тысяч лет назад на территории современных Франции и Испании.

Изображения находятся на обеих сторонах плиты. Кстати, ее длина составляет 25 см, ширина - 18 см, а толщина - около трех сантиметров. Примечательно, что камень был разломан, как считают ученые, намеренно. Поэтому некоторые изображения дошли до наших дней частично.

Возможно, камень с изображениями животных использовался доисторическими людьми для проведения какого-то ритуала. Что касается геометрического орнамента, то он характерен для азильской культуры.

Исследователи отмечают, что древний автор очень реалистично изобразил самую крупную лошадь. На плите хорошо видны даже копыта и хвост.

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