Во Франции найден рисунок натуралиста возрастом 12 тысяч лет

Миссия Национального института превентивных археологических исследований Франции при раскопках в местечке Ангулем обнаружила плиту из известняка, на которой изображена лошадь и другие травоядные животные.

Об открытии сообщается на сайте института. Возраст "натуралистических" рисунков составляет около 12 тысяч лет. Наиболее хорошо видно изображение лошади без головы. Оно занимает половину поверхности плиты.

Остальные животные изображены в виде геометрических фигур. Впрочем, в них ученые уже распознали зубра и оленей. По их мнению, рисунки выполнил "натуралист", представлявший так называемую азильскую культуру. Она существовала 12-14 тысяч лет назад на территории современных Франции и Испании.

Изображения находятся на обеих сторонах плиты. Кстати, ее длина составляет 25 см, ширина - 18 см, а толщина - около трех сантиметров. Примечательно, что камень был разломан, как считают ученые, намеренно. Поэтому некоторые изображения дошли до наших дней частично.

Возможно, камень с изображениями животных использовался доисторическими людьми для проведения какого-то ритуала. Что касается геометрического орнамента, то он характерен для азильской культуры.

Исследователи отмечают, что древний автор очень реалистично изобразил самую крупную лошадь. На плите хорошо видны даже копыта и хвост.